新北大巨蛋要來了！隨著棒球熱度再起，新北市政府也積極推動北部第二座大巨蛋，希望改善北台灣大型室內場館不足，導致職棒賽事及演唱會等活動受限的困境。於今日公布新北大巨蛋六大潛力選址，盼透過智慧管理、體育賽事、文化展演及觀光娛樂等多元功能，打造全新的城市亮點，不僅滿足市民需求，也帶動周邊發展。



▲新北大巨蛋 / 新北市政府城鄉發展局 提供、WalkerLand窩客島整理



新北市府目前評估的六個潛力地點為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期，選址條件涵蓋交通便利性、場館規模及周邊發展潛力。市長侯友宜強調，大巨蛋不只是體育場館，更是城市未來發展的重要一環，市府會透過公開討論、專家評估與實地勘查，審慎選擇最合適的地點，確保新巨蛋能兼顧專業需求與市民期待，成為北台灣的重要體育與娛樂中心。



▲新北大巨蛋6大潛力選址，包括土城看守所、淡海二期等地 / 新北市政府城鄉發展局 提供、WalkerLand窩客島整理

新北大巨蛋

潛力選址：潛力地點為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期