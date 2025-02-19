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新北大巨蛋來了！淡水 板橋 土城6大選址年底確認，棒球迷等不及。

新北大巨蛋 棒球 經典賽 選址 more
2025-02-19 18:59:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北市政府城鄉發展局
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新北大巨蛋要來了！隨著棒球熱度再起，新北市政府也積極推動北部第二座大巨蛋，希望改善北台灣大型室內場館不足，導致職棒賽事及演唱會等活動受限的困境。於今日公布新北大巨蛋六大潛力選址，盼透過智慧管理、體育賽事、文化展演及觀光娛樂等多元功能，打造全新的城市亮點，不僅滿足市民需求，也帶動周邊發展。

▲新北大巨蛋 /  新北市政府城鄉發展局 提供、WalkerLand窩客島整理

新北市府目前評估的六個潛力地點為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期，選址條件涵蓋交通便利性、場館規模及周邊發展潛力。市長侯友宜強調，大巨蛋不只是體育場館，更是城市未來發展的重要一環，市府會透過公開討論、專家評估與實地勘查，審慎選擇最合適的地點，確保新巨蛋能兼顧專業需求與市民期待，成為北台灣的重要體育與娛樂中心。

▲新北大巨蛋6大潛力選址，包括土城看守所、淡海二期等地 /  新北市政府城鄉發展局 提供、WalkerLand窩客島整理



為確保規劃更完善，市府將於2/20邀請體育、都市發展、交通及觀光等領域的專家學者，針對六大地點進行專業評估，市長也將親自走訪選址，傾聽地方民意，確保決策兼顧專業與市民需求。預計半年內選定地點後，將著手後續規劃。此外，侯市長也為即將開打的世界棒球經典賽台灣隊加油，期盼透過棒球熱潮，帶動更多人關注場館發展，共同期待新北大巨蛋的誕生。

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▲全家為世界棒球經典賽台灣隊加油 /  全家 提供、WalkerLand窩客島整理

 

新北大巨蛋

潛力選址：潛力地點為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期

 

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