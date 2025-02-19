吃炸豬排配奶茶！炸豬排夯店「KATSU鑫」這次特別攜手文青仙草店「八時神仙草」，自2/26-3/30期間攜手推出期間限定聯名餐點，讓粉絲們可以一口炸豬排、一口喝仙草奶茶，在KATSU鑫2間門市、及八時神仙草2間門市都能買得到，不論是吃正餐、吃點心下午茶都超適合。



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▲KATSU鑫與八時神仙草聯名活動，吃炸豬排配仙草奶茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲KATSU鑫聯名八時神仙草，經典炸豬排飯推薦搭配仙草奶茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

KATSU鑫與八時神仙草聯名活動

這次KATSU鑫與八時神仙草聯名活動，推出4款「炸豬排+仙草奶茶」的限定套餐。在KATSU鑫門市，只要點「並盛」尺寸以上的套餐，可用59元加價購八時神仙草的招牌仙草奶茶、或是加價99元就有「仙草奶茶+迷你茄芷袋零錢包」，淡淡清香的仙草奶茶推薦搭配經典招牌豬排蓋飯、滑蛋豬排蓋飯剛剛好。▲KATSU鑫販售八時神仙草聯名套餐，仙草奶茶加購價59元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲KATSU鑫八時神仙草聯名，推薦搭配經典招牌豬排蓋飯、滑蛋豬排蓋飯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，在「八時神仙草」中山店、松菸店則推出提供「KATSU鑫炸肉餅搭仙草奶茶」，可以在炸肉餅品嚐到洋蔥的鮮甜，搭配仙草奶茶超解膩。八時神仙草在假日加碼販售「KATSU鑫豬排三明治搭仙草奶茶」組合，使用獨家沾醬搭配法朋生吐司，適合下午茶吃起來。▲八時神仙草販售KATSU鑫聯名套餐，KATSU鑫炸肉餅搭仙草奶茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲八時神仙草販售KATSU鑫聯名套餐，假日加碼KATSU鑫豬排三明治 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/02/26-03/30

活動內容：

KATSU鑫販售套餐：

1、點「並盛」尺寸以上的套餐，可用59元加價購「仙草奶茶」一杯。

2、點「並盛」尺寸以上的套餐，可用99元加價購「仙草奶茶」一杯及「迷你茄芷袋零錢包」一個。



八時神仙草販售套餐：

1、KATSU鑫炸肉餅搭仙草奶茶，套餐價110元。

2、KATSU鑫豬排三明治，外帶單點230元、搭仙草奶茶套餐250元。（週六週日限定）