搭捷運拍繡球花！作為台北之肺的「大安森林公園」，一直是台北人踏青、野餐的休閒人氣首選。每到春暖花開之際，整座大安森林公園更是搖身變成花海世界，有櫻花、杜鵑花、繡球花爭豔。如今，一年一度的大安森林公園繡球花、櫻花於近日正式盛開，週末就搭捷運到大安享受都市中難得的愜意。



▲台北繡球花開，搭捷運到大安森林公園賞花 / WalkerLand窩客島整理提供



▲台北賞花景點先到大安森林公園 / WalkerLand窩客島整理提供

台北繡球花推薦

賞花地點：大安森林公園

賞花時間：即日起至4月



2025台北花伴野餐 活動資訊

活動時間：2025年3月15日

活動地點：大安森林公園

報名時間：2025年2月21日10:00起

報名方式：台北花伴野餐 活動報名網址

報名成功贈品：限量野餐墊 + ESG環保蔬食餐盒

特別活動：五大主題野餐區（音樂、環保、毛孩、親子共讀、運動）

「三代同堂戶外攝影棚」免費拍攝全家福 + 大禮包贈送