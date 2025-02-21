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台北繡球花 櫻花一起拍！搭捷運衝「大安森林公園」賞花拍美照。

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2025-02-21 07:57:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：台北工務局
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

搭捷運拍繡球花！作為台北之肺的「大安森林公園」，一直是台北人踏青、野餐的休閒人氣首選。每到春暖花開之際，整座大安森林公園更是搖身變成花海世界，有櫻花、杜鵑花、繡球花爭豔。如今，一年一度的大安森林公園繡球花、櫻花於近日正式盛開，週末就搭捷運到大安享受都市中難得的愜意。
大安森林公園「2024台北杜鵑花季」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲台北繡球花開，搭捷運到大安森林公園賞花 / WalkerLand窩客島整理提供 

▲台北賞花景點先到大安森林公園 / WalkerLand窩客島整理提供 



根據園區志工表示，大安森林公園的繡球花園區將於本週六2/22正式開放，目前已經可以看見整片繡球花海綻放，一球球繽紛的繡球花為台北城市中增添春意，趁現在人潮較為稀少前去賞花、拍照。而周邊小山坡上的櫻花目前開花三四成，預計週末、下週會是最佳賞花期，不用上陽明山就能一次拍到櫻花和繡球花，可以說是台北人的小確幸。而杜鵑花目前則是尚未開花，預計要等到三月中旬才能欣賞到，。
大安森林公園「2024台北杜鵑花季」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲大安森林公園繡球花目前已經綻放，預計2/22對外開放 / WalkerLand窩客島整理提供 
大安森林公園「2024台北杜鵑花季」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲大安森林公園繡球花、櫻花同時綻放 / WalkerLand窩客島整理提供 

一年一度的「2025台北花伴野餐」將於3/15在大安森林公園登場，以「三代同堂」與「環保永續」為主題，規劃五大主題野餐區，還首度推出「三代同堂戶外攝影棚」，讓家庭留下珍貴回憶​。報名將於2月21日開放，成功報名者可獲限量野餐墊與ESG環保蔬食餐盒​，還能參與星光音樂會、親子共讀、寵物樂園等精彩活動​。機會難得，趕快揪團報名，迎接春日最療癒的野餐時光。

推薦閱讀：士林花海搭捷運拍！士林官邸鬱金香展「13萬株花海」8大展區拍不停。
2024台北花伴野餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲2025台北花伴野餐將於3/15登場 / WalkerLand窩客島整理提供 
2024台北花伴野餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲2025台北花伴野餐晚間還有星光浪漫音樂會 / WalkerLand窩客島整理提供 


 

台北繡球花推薦

賞花地點：大安森林公園
賞花時間：即日起至4月
 

2025台北花伴野餐 活動資訊

活動時間：2025年3月15日
活動地點：大安森林公園
報名時間：2025年2月21日10:00起
報名方式：台北花伴野餐 活動報名網址
報名成功贈品：限量野餐墊 + ESG環保蔬食餐盒
特別活動：五大主題野餐區（音樂、環保、毛孩、親子共讀、運動）
「三代同堂戶外攝影棚」免費拍攝全家福 + 大禮包贈送

 

 

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