7-11必衝7大228優惠！看準WBC棒球經典賽熱潮、也看準接下來228連假話題，7-11自本週起陸續推出10大限定優惠，包含迷你零食優惠、哈燒專櫃、哈根達斯冰品優惠，咖啡控的APP寄杯買7送7，還有新品必吃「晶華酒店飯糰、星宇航空霜淇淋」優惠下殺買一送一，小七真的太狂了。



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▲7-11 10大優惠整理，228優惠、棒球應援優惠、晶華酒店及星宇航空新品優惠 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



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7-ELEVEN 優惠活動整理

CITY CAFE 228連假優惠

7-ELEVEN看準棒球經典賽話題，讓人方便看球賽邊吃零食，推出「mini to go」系列，主打輕量包裝、方便即食的特點。新品主推「話匣子Mini Hoops」以及進口零食「蝴蝶巧克力風味餅乾、東方芝士圈」，搞怪系「立頓奶茶爆米花、鈔票千層蛋糕」通通超吸睛，在3月18日前可享指定商品買2送1，趁機補貨零食剛剛好。為了讓人看球賽更嗨，同步推出「哈燒專櫃」熱食第2件9折，夜貓族也能24小時吃到現烤美食。▲7-11棒球應援優惠、迷你零食優惠推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理▲7-11棒球應援優惠、搞怪系零食推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理針對228連假話題，CITY CAFE在2月28日至3月2日推出皇家伯爵紅茶拿鐵同品項第2杯10元，OPENPOINT會員日則祭出CITY PRIMA大杯美式與拿鐵買7送7。針對冰品優惠，3月18日前推出哈根達斯雪糕、雪酥任選2件79折，還有限定門市icash支付思樂冰與霜淇淋買1送1。7-ELEVEN也在國道服務區設自助熱食櫃，販售炸物、蛋塔，4月1日前享滷味、關東煮、麻辣燙4入88折，讓人下休息站也能吃爆。▲7-11 228連假優惠、小七咖啡優惠推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理▲7-11 228連假優惠、小七冰品優惠推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理不只優惠活動，7-ELEVEN攜手晶華酒店推出「醬皇鮑魚御飯糰」，以雞豬骨高湯細火蒸煮的醬皇鮑魚搭配日本第一米大賞「龍之瞳」夢幻米，打造Q彈甘甜的頂級飯糰。另一款「碧玉鮮蝦餃」，嚴選彈牙白蝦仁與後腿豬，搭配高麗菜打造細緻口感，而「牛肉丸焗烤飯」則結合法式多蜜醬與炙燒焗烤技術，打造多層次風味。配合新品上市，即日起至3月4日享2入95折、4入88折優惠，嚐鮮可以先衝。▲7-11聯名晶華酒店新品，晶華酒店新品優惠推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理▲7-11聯名晶華酒店3大新品優惠推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，7-ELEVEN X COLD STONE複合店這次更攜手「星宇航空」，以紅絲絨蛋糕為靈感，推出「紅絲絨甜心派冰淇淋」與「紅絲絨可可莓果酷聖霜霜淇淋」，細膩融合莓果、可可與奶香，打造超奢華美式冰品系列。其中「紅絲絨甜心派冰淇淋」拌入焦糖蓮花餅乾，更增加焦糖肉桂香。另一款「紅絲絨可可莓果酷聖霜霜淇淋」則結合可可粉與酷聖石香奶冰淇淋，即日起至4月1日、全台70間門市限定開賣。▲7-ELEVEN X COLD STONE複合店聯名晶星宇航空，新品推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理▲7-ELEVEN聯名晶星宇航空，冰品限定門市供應 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理聯名系列還有美國航點主題「立頓雙桃果茶」、以及麵包升級版「美式經典熱狗堡」。針對本次星宇航空聯名，7-11自即日起至4月1日每週五六日3oz冰淇淋第二件半價，2月28日至3月2日連假買1送1，使用icash 2.0或icash Pay還可享酷聖霜、雪淋霜買1送1，不論冰品控、甜點控都要衝。▲7-ELEVEN聯名晶星宇航空，新品優惠推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理▲7-ELEVEN聯名晶星宇航空，新品買一送一優惠 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2月28日至3月2日

活動內容： 皇家伯爵紅茶拿鐵（冰/熱） 同品項 第二杯10元



CITY PRIMA 精品咖啡優惠

活動期間：3月1日、3月2日

活動內容：

3/1 OPENPOINT行動隨時取限定：CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵 買7送7

3/2「寵愛閨蜜女孩節」：CITY系列指定飲品 組合價380元



OPENPOINT行動隨時取 為球員加油活動

活動期間：2月19日至2月28日

活動內容：

CITY CAFE風味系列指定冰飲(好時經典可可/皇家伯爵/焙烤榛果/太妃焦糖)任4杯168元

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾3杯168元

CITY PRIMA中杯精品美式3杯168元

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡3杯168元

CITY TEA青梅冰茶4杯168元



228連假冰品優惠

活動期間：2月28日至3月2日

活動內容： 指定門市使用 icash 2.0 或 icash Pay 支付：

雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、思樂冰 全口味 買1送1

酷聖石複合店 3oz冰淇淋全口味 買1送1



迷你零食優惠

活動期間：2月21日至3月19日

活動內容： 指定微型食物商品 單件9折，2件以上88折



哈燒專櫃優惠

活動期間：即日起至3月4日

活動內容： 全品項 任選第2件9折（超過10款熱食）



熱食優惠

活動期間：即日起至4月1日

活動內容： 滷味、關東煮、麻辣燙 任選 4入88折



哈根達斯冰品優惠

活動期間：即日起至3月18日

活動內容： 迷你杯、雪糕、雪酥 任選2件79折、3件75折



7-ELEVEN × 晶華酒店冷凍新品優惠

活動期間：即日起至3月4日

活動內容： 冷凍新品 2入95折、4入88折



酷聖石複合店X星宇航空 冰品優惠

活動期間：即日起至4月1日

活動內容：

每週五六日3oz冰淇淋全口味 第二件半價

使用 icash 2.0 或 icash Pay 支付，享 酷聖霜、雪淋霜霜淇淋 全口味第二件半價。