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漢堡控衝信義區！自私漢堡「開心果漢堡 開心果奶昔」限定開吃。

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2025-02-20 19:24:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：自私漢堡
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編輯 鄭雅之

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自私漢堡又有新搞頭！這次以「開心果」為主角，推出全新「乳酪炭焙開心果漢堡」與「蜂巢開心果奶昔」，讓喜愛開心果的老饕能夠一次品嚐鹹甜雙享受。這波新品強調濃郁堅果香氣與多層次口感，無論是搭配炭焙乳酪的漢堡，還是融合蜂巢糖的奶昔，都帶來獨特的味覺體驗。即日起至6月8日限時販售，還有內用限定「開心果獨享套餐」，搭配小點及飲料只要400元，加價140元更能升級奶昔，讓吃貨們一次滿足味蕾。

▲台北漢堡推薦「自私漢堡」新品開心果系列 / 自私漢堡 提供、WalkerLand窩客島整理

這次的「乳酪炭焙開心果漢堡」講究濃厚風味，以品牌特選牛排漢堡肉為基底，搭帶有煙燻香氣炭焙乳酪與開心果醬，入口便能感受堅果的醇厚與肉汁的豐富層次。甜點控則不能錯過這次的「蜂巢開心果奶昔」，選用開心果打製成綿密細緻的奶昔，完整保留堅果天然香氣，搭配手工製作的蜂巢糖與椪糖脆片，增添酥脆的口感層次。每一口都能感受到滑順與甜脆交織的豐富滋味，讓人忍不住一口接一口。

推薦閱讀：摩斯粉紅漢堡！摩斯漢堡櫻花季「櫻花蝦米堡、明太子薯條」5大粉紅美食開吃。

▲台北「自私漢堡」推「乳酪炭焙開心果漢堡」、「蜂巢開心果奶昔」 / 自私漢堡 提供、WalkerLand窩客島整理


 

自私漢堡 店家資訊

地址：台北市信義區莊敬路180號（自私漢堡）
 

自私漢堡 開心果系列新品

販售期間：2025/2/20 - 6/8
新品：乳酪炭焙開心果漢堡 $330、蜂巢開心果奶昔 $220
內用套餐優惠：開心果獨享套餐（漢堡＋小點＋飲料）$400，加價 $140 可升級蜂巢開心果奶昔

更多資訊：自私漢堡官網

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