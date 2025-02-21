無須飛日本就能體驗正宗日式風情！新竹SOGO「春季日本展」即日起至3月3日盛大登場，匯聚42家人氣品牌，從夢幻系日式甜點、職人工藝品到經典日式壽司快閃，讓新竹人以最短距離感受日本文化魅力。今年更特別邀請五大品牌首度來新竹展出，包含話題性甜點「草莓三兄弟泡芙」、昭和復古風「焦糖脆脆布丁」等。此外，活動期間還有御宅藝、地下偶像拼盤演唱會、日本舞踊等表演輪番登場，為現場炒熱氣氛。
▲新竹SOGO春季日本展必吃甜點「草莓三兄弟泡芙」 / 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新竹SOGO春季日本展活動時間即日起至3/3 / 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理
甜點迷絕對不能錯過！今年首次參展的新品牌「幸福烘焙泡芙」推出春季限定「草莓三兄弟泡芙」，嚴選當季草莓搭配細緻鮮奶油，酸甜交織的層次感讓人一口愛上。「金心珈琲」的昭和布丁則復刻經典日式甜點，口感滑嫩細緻，表層焦糖微脆帶苦甜，營造獨特層次。愛吃壽司的朋友則可嘗試「圓味壽司」的經典握壽司與日式花壽司，多種口味自由搭配，滿足壽司控的味蕾。
▲新竹SOGO春季日本展必吃「金心珈琲」昭和布丁/ 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理
▲新竹SOGO春季日本展「圓味壽司」花壽司/ 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理
此外，現場還有北海道「板垣鞄皮包」與「大淵銀器製造所」帶來手工職人皮革包與金銀工藝品，讓逛展不只是美食盛宴，更是品味收藏之旅。逛展之餘，規劃多場娛樂活動，讓民眾一秒穿越日本街頭。週末限定「御宅藝表演」由清大ACG蔓延社與光畫社帶來視覺震撼的光軌應援舞蹈，結合音樂與手燈演出，展現極致動感。此外，追星族絕對不能錯過超人氣地下偶像拼盤演唱會，透過近距離互動與偶像零距離接觸。
▲新竹SOGO春季日本展有日本手工藝商品/ 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理
逛展購物還能拿好禮！活動期間，SOGO APP會員於日本展單筆消費滿2,000元即可獲得日本展百元抵用券，還有日式果凍、綠茶包等驚喜好禮。消費滿15,000元再送P&G立體洗衣果凍膠囊，讓逛街也能累積滿滿回饋。想念日本的朋友們，不妨趁這次機會來新竹SOGO日本展，感受濃濃日式氛圍。
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▲新竹SOGO春季日本展/ 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理
新竹SOGO春季日本展
活動日期：2025/2/19(三) - 3/3(一)
活動地點：新竹SOGO 3F活動會館
週末重點活動
2/23(六) 16:00 - 18:00 御宅藝光影應援表演
3/2(日) 15:00 - 17:00 地下偶像拼盤演唱會
3/3(一) 14:00 - 15:00 日本舞踊表演
SOGO會員滿額禮
單筆滿2,000元 送日本展百元抵用券、日式果凍、綠茶包
單筆滿15,000元 送P&G立體洗衣果凍膠囊