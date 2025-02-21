為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新竹SOGO日本展登場！草莓泡芙、昭和布丁必吃，偶像拼盤演唱會都來了。

新竹SOGO日本展登場！草莓泡芙、昭和布丁必吃，偶像拼盤演唱會都來了。

新竹美食 SOGO 日本展 草莓 more
2025-02-21 13:20:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新竹SOGO
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

無須飛日本就能體驗正宗日式風情！新竹SOGO「春季日本展」即日起至3月3日盛大登場，匯聚42家人氣品牌，從夢幻系日式甜點、職人工藝品到經典日式壽司快閃，讓新竹人以最短距離感受日本文化魅力。今年更特別邀請五大品牌首度來新竹展出，包含話題性甜點「草莓三兄弟泡芙」、昭和復古風「焦糖脆脆布丁」等。此外，活動期間還有御宅藝、地下偶像拼盤演唱會、日本舞踊等表演輪番登場，為現場炒熱氣氛。

▲新竹SOGO春季日本展必吃甜點「草莓三兄弟泡芙」 / 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

▲新竹SOGO春季日本展活動時間即日起至3/3 / 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理



甜點迷絕對不能錯過！今年首次參展的新品牌「幸福烘焙泡芙」推出春季限定「草莓三兄弟泡芙」，嚴選當季草莓搭配細緻鮮奶油，酸甜交織的層次感讓人一口愛上。「金心珈琲」的昭和布丁則復刻經典日式甜點，口感滑嫩細緻，表層焦糖微脆帶苦甜，營造獨特層次。愛吃壽司的朋友則可嘗試「圓味壽司」的經典握壽司與日式花壽司，多種口味自由搭配，滿足壽司控的味蕾。

▲新竹SOGO春季日本展必吃「金心珈琲」昭和布丁/ 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

▲新竹SOGO春季日本展「圓味壽司」花壽司/ 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

此外，現場還有北海道「板垣鞄皮包」與「大淵銀器製造所」帶來手工職人皮革包與金銀工藝品，讓逛展不只是美食盛宴，更是品味收藏之旅。逛展之餘，規劃多場娛樂活動，讓民眾一秒穿越日本街頭。週末限定「御宅藝表演」由清大ACG蔓延社與光畫社帶來視覺震撼的光軌應援舞蹈，結合音樂與手燈演出，展現極致動感。此外，追星族絕對不能錯過超人氣地下偶像拼盤演唱會，透過近距離互動與偶像零距離接觸。

▲新竹SOGO春季日本展有日本手工藝商品/ 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理

逛展購物還能拿好禮！活動期間，SOGO APP會員於日本展單筆消費滿2,000元即可獲得日本展百元抵用券，還有日式果凍、綠茶包等驚喜好禮。消費滿15,000元再送P&G立體洗衣果凍膠囊，讓逛街也能累積滿滿回饋。想念日本的朋友們，不妨趁這次機會來新竹SOGO日本展，感受濃濃日式氛圍。

推薦閱讀：桃園市集逛起來！228連假市集「草莓大福 馬戲團特技秀」就在台茂。

▲新竹SOGO春季日本展/ 新竹SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理



新竹SOGO春季日本展
活動日期：2025/2/19(三) - 3/3(一)
活動地點：新竹SOGO 3F活動會館

週末重點活動
2/23(六) 16:00 - 18:00 御宅藝光影應援表演
3/2(日) 15:00 - 17:00 地下偶像拼盤演唱會
3/3(一) 14:00 - 15:00 日本舞踊表演

SOGO會員滿額禮
單筆滿2,000元 送日本展百元抵用券、日式果凍、綠茶包
單筆滿15,000元 送P&G立體洗衣果凍膠囊

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#新竹美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2025春季草莓甜點
基隆必吃千層蛋糕！基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」藏身巷弄內，冬天限定「草莓千層」必吃。

基隆必吃千層蛋糕！基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」藏身巷弄內，冬天限定「草莓千層」必吃。
草莓控衝家樂福！大人的乖乖「草莓奶酒」限量搶，工程師會怕。

草莓控衝家樂福！大人的乖乖「草莓奶酒」限量搶，工程師會怕。
南港不限時咖啡廳「莉莉安可頌」一秒到法國鄉村！超大草莓蛋糕、多款可頌必吃。

南港不限時咖啡廳「莉莉安可頌」一秒到法國鄉村！超大草莓蛋糕、多款可頌必吃。
東京車站GRANSTA推出2025春季限定甜點祭，搶先試吃全13種春季和菓子

東京車站GRANSTA推出2025春季限定甜點祭，搶先試吃全13種春季和菓子
CoCo飲料買一送一！CoCo草莓飲料「莓莓派對」一日限定買一送一開喝。

CoCo飲料買一送一！CoCo草莓飲料「莓莓派對」一日限定買一送一開喝。
24小時吃草莓攻略！草莓季必買6大超商 量販店草莓季優惠，草莓零食 草莓飲料買一送一。

24小時吃草莓攻略！草莓季必買6大超商 量販店草莓季優惠，草莓零食 草莓飲料買一送一。
morechevron_right
延伸閱讀
桃園市集逛起來！228連假市集「草莓大福 馬戲團特技秀」就在台茂。
 編輯 鄭雅之
日本麥當勞不愧是被速食耽誤的甜點店，限定甜點「布丁蛋糕」再熱銷一波。
 特派員 Trish
日本生活雜貨品牌one’sterrace推出超療癒米飛兔雜貨，融入草莓、花卉等元素，多款美觀又實用的生活雜貨登場。
 特派員 Trish
沒吃飯不會飽！IRIS OHYAMA微波白飯「日本原裝進口」，在家就可以吃到日本飯。
 編輯 李維唐
日本宿六飯糰！東京最古老的飯糰店「淺草宿六」攜手OKmart推出全新淺草宿六「塩鮭、豚味噌」三角飯糰，嘗鮮價49元。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up