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高雄teamLab來了！暑假展覽「teamLab共創！未來園 高雄」，全新手繪海豚必拍。

teamLab 高雄 展覽 暑假展覽 more
2025-02-21 15:51:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：teamLab
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編輯 張人尹

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網美手刀衝打卡！日本「teamLab共創！未來園」特展即將在2025年6月登陸高雄國立科學工藝博物館，讓高雄粉絲不用出國也能享受沉浸式數位藝術體驗。繼台北站大獲好評後，這次展覽不僅會延續多項人氣互動作品，還將升級「彩繪飛翔」為全新「彩繪環世界」，讓粉絲們可以自己畫畫創作，把自己的作品加入teamLab展覽中，讓高雄網美通通準備衝。

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teamLab共創！未來園 台北 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲teamLab共創！未來園打卡必拍展品，台北場次展覽示意圖 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
teamLab共創！未來園 台北 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲IG必拍teamLab共創！未來園打卡必拍展區，台北場次展覽示意圖 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



先前「teamLab共創！未來園 台北」展出許多從日本來台的作品，包括經典「與花共生的動物們」，互動感十足的「滑梯水果園」與「水上彈跳的天才跳房子」更是大小朋友都能玩得盡興。此外還有打卡必拍彩色球球「光球管弦樂團」、「鼓動山谷中的塗鴉自然」像山丘一樣起伏的地形上，投影出每個人自己繪畫的蝴蝶、蠑螈等生物，打造滿滿生命力，粉絲們都能期待在高雄能親眼欣賞到。
teamLab共創！未來園 台北 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲IG必拍teamLab共創！未來園美照必拍，台北場次展覽示意圖 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
teamLab共創！未來園 台北 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲IG必拍teamLab共創！未來園經典展區推薦，台北場次展覽示意圖 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

特別的是，這次「teamLab共創！未來園 高雄」還有一大特色，把展品「彩繪飛翔」升級為全新「彩繪環世界」，粉絲可以在紙上畫出飛機、蝴蝶，還加入新角色「海豚」，畫完的作品可以投影在數位世界中立體呈現，飛向不同場景。粉絲也可以能用手機視角，從自己繪製的生物視角探索世界，讓高雄粉絲手刀朝聖。

▲teamLab共創！未來園 高雄，展區示意圖 / teamLab提供、WalkerLand窩客島整理

▲teamLab共創！未來園 高雄，新作品「彩繪環世界」展場亮點 / teamLab提供、WalkerLand窩客島整理

 

teamLab共創！未來園 高雄

活動期間：2025/06/07-10/12
活動地點：高雄 國立科學工藝博物館2樓（一、二展廳）

 

 

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