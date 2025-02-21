艾絲樂小兔盲盒來台灣了！在韓國爆紅的「艾絲樂小兔」不只粉嫩可愛，還有許多時尚穿搭造型，擄獲許多Y2K風格少女的心。這次台灣特別引進「艾絲樂小兔甜蜜約會」系列盲盒，6款隨機造型、加上1款隱藏版，無論是送禮或收藏，都能有幸福滿滿的粉紅泡泡氛圍，讓粉絲們都想整套收藏。



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▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會 系列盲盒開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲韓國爆紅Esther Bunny艾絲樂小兔盲盒，約會主題盲盒開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

艾絲樂小兔甜蜜約會 系列盲盒

這次「艾絲樂小兔甜蜜約會」系列共有六款玩偶，每款約15CM高，是艾絲樂為了約會打扮的不同的甜蜜風格。其中「甜酷賣萌」搭配蝴蝶結與墨鏡，是時尚約會造型，還有手持鮮花的「怦然心動」搭配藍色連衣裙，而「擁抱小熊」以及「擁抱小貓」更是可愛度破表，另一款「浪漫邱比特」則化身愛神，為你射出心動之箭，更呼應優惠主題。▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會，6款玩偶造型 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會，艾絲樂小兔約會造型玩偶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，本次盲盒還有一款隱藏版「深情告白」，更以玫瑰花傳遞滿滿心意，48分之一的機率可以抽中，讓粉絲們通通想衝。這次「艾絲樂小兔甜蜜約會」系列盲盒於2月12日正式開賣，單盒售價320元，粉絲可以透過TOYZEROPLUS官網、7-ELEVEN LINE預購、全家指定店舖，以及富比商貿旗下電商通路購買。此外，華山「粉紅美式俱樂部」快閃店也有現場販售，粉絲們手刀先買起來。▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會，艾絲樂小兔盲盒開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會，艾絲樂小兔盲盒販售資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

開賣日期：2025/02/12起

售價：320元/單盒，1920元/中盒

販售通路：

粉紅美式俱樂部 (華山快閃店)

7-11 Line預購

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