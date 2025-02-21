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艾絲樂小兔盲盒開抽！6款造型「艾絲樂小兔甜蜜約會系列」兔兔抱貓咪超可愛。

艾絲樂小兔 盲盒 兔兔 玩偶 more
2025-02-21 19:26:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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艾絲樂小兔盲盒來台灣了！在韓國爆紅的「艾絲樂小兔」不只粉嫩可愛，還有許多時尚穿搭造型，擄獲許多Y2K風格少女的心。這次台灣特別引進「艾絲樂小兔甜蜜約會」系列盲盒，6款隨機造型、加上1款隱藏版，無論是送禮或收藏，都能有幸福滿滿的粉紅泡泡氛圍，讓粉絲們都想整套收藏。

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▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會 系列盲盒開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲韓國爆紅Esther Bunny艾絲樂小兔盲盒，約會主題盲盒開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次「艾絲樂小兔甜蜜約會」系列共有六款玩偶，每款約15CM高，是艾絲樂為了約會打扮的不同的甜蜜風格。其中「甜酷賣萌」搭配蝴蝶結與墨鏡，是時尚約會造型，還有手持鮮花的「怦然心動」搭配藍色連衣裙，而「擁抱小熊」以及「擁抱小貓」更是可愛度破表，另一款「浪漫邱比特」則化身愛神，為你射出心動之箭，更呼應優惠主題。

▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會，6款玩偶造型 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會，艾絲樂小兔約會造型玩偶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

特別的是，本次盲盒還有一款隱藏版「深情告白」，更以玫瑰花傳遞滿滿心意，48分之一的機率可以抽中，讓粉絲們通通想衝。這次「艾絲樂小兔甜蜜約會」系列盲盒於2月12日正式開賣，單盒售價320元，粉絲可以透過TOYZEROPLUS官網、7-ELEVEN LINE預購、全家指定店舖，以及富比商貿旗下電商通路購買。此外，華山「粉紅美式俱樂部」快閃店也有現場販售，粉絲們手刀先買起來。

▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會，艾絲樂小兔盲盒開箱 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲Esther Bunny艾絲樂小兔甜蜜約會，艾絲樂小兔盲盒販售資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

艾絲樂小兔甜蜜約會 系列盲盒

開賣日期：2025/02/12起
售價：320元/單盒，1920元/中盒
販售通路：
粉紅美式俱樂部 (華山快閃店)
7-11 Line預購
全家便利商店限定店舖 - 實體上架
富比商貿、TOYZEROPLUS經銷店家

 

 

現在WalkerLand窩客島和「艾絲樂小兔」合作，要送你「艾絲樂小兔甜蜜約會系列盲盒」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

活動問題：

韓國爆紅「艾絲樂小兔」系列，擄獲許多少女粉絲，這次推出「艾絲樂小兔盲盒」讓粉絲們瘋搶收藏。

請問：本次隱藏版款式，抽中的機率是幾分之幾？（提示於報導內文中）

 

活動贈品：

◎ 艾絲樂小兔甜蜜約會系列一中盒（6入） 乙 組 共 1 名

活動時間：2025-02-21 17:19~2025-02-25 00:00

得獎公佈：2025-02-25 17:00 公佈於 窩客島個人主頁

注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
 

特別說明：

目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。
請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
https://www.walkerland.com.tw/member/manage/info

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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