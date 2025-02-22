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桃園燒肉免費吃！桃園青埔「藏王極上燒肉餐酒館」開幕2天免費吃肉 溫清酒免費喝。

藏王極上燒肉餐酒館 桃園 青埔 燒肉 more
2025-02-22 14:09:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：藏王極上燒肉餐酒館
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編輯 張人尹

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桃園人免費吃肉喝酒！燒肉夯店「藏王極上燒肉餐酒館」在2/22起正式進駐桃園青埔，為燒肉粉絲帶來全新日式燒肉。這次青埔店升級裝潢，並推出限定餐點，並且在2/22-2/23開幕首兩日更推出「燒肉免費試吃」，以及每日舉辦的「清酒大賞試飲活動」，提供12款清酒免費品飲，讓桃園人衝青埔吃燒肉、喝清酒。

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▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店，開幕燒肉免費吃 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店，開幕優惠桃園人必吃 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理



藏王極上燒肉餐酒館這次進駐桃園青埔，為這片新興美食戰區再添高級燒肉選擇。店內延續品牌對食材的嚴格把關，從極上和牛到特色燒肉，每道料理都講究細緻的風味。青埔店更特別推出限定菜單，不論是與家人朋友聚餐，還是與肉肉控女友約會吃燒肉都很可以。

▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店2/22開幕 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店推出限定菜單 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

除了精選燒肉，青埔店更推出每日「清酒大賞試飲活動」，免費提供十款冰清酒與兩款溫清酒，總共12款清酒讓粉絲們邊吃燒肉、邊體驗清酒魅力。在開幕首兩日2/22-2/23期間，更加碼「燒肉免費試吃」，點招牌壽喜涮烤片可享買A送B，此外，扁「頂級牛肉Set」送日本土井酒造的「開運祝酒」。當月壽星或青埔住戶三人同行，還能免費獲得「原民鹹豬肉」一份，讓桃園人、青埔人揪團吃燒肉。

▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店，開幕優惠燒肉免費吃 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店，清酒免費試飲 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理


 

藏王極上燒肉餐酒館 桃園青埔店

開幕日期：2025/02/22
地址：桃園市大園區大成路二段100號 1-12（KIRI國際原住民族文創園區）
 

藏王極上燒肉餐酒館 桃園青埔店開幕優惠

活動期間：2025/02/22-02/23
活動內容：
1、招牌壽喜涮烤片點Ａ送Ｂ
2、點「頂級牛肉Set」限量加碼送日本土井酒造「開運祝酒」乙瓶
3、當月壽星或青埔住戶，三人以上歡聚用餐免費招待「原民鹹豬肉」一份。
 

藏王極上燒肉餐酒館 桃園青埔店 清酒免費試飲

試飲時段：
週一～五 晚上18:00～21:00
週六、日 - 中午11:30～14:00、晚上18:00～21:00
活動內容：十款冰清酒、兩款溫清酒，共12款免費試飲。

▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店2/22起正式開幕 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

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