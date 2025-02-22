桃園人免費吃肉喝酒！燒肉夯店「藏王極上燒肉餐酒館」在2/22起正式進駐桃園青埔，為燒肉粉絲帶來全新日式燒肉。這次青埔店升級裝潢，並推出限定餐點，並且在2/22-2/23開幕首兩日更推出「燒肉免費試吃」，以及每日舉辦的「清酒大賞試飲活動」，提供12款清酒免費品飲，讓桃園人衝青埔吃燒肉、喝清酒。



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▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店，開幕燒肉免費吃 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理



▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店，開幕優惠桃園人必吃 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

藏王極上燒肉餐酒館 桃園青埔店

藏王極上燒肉餐酒館這次進駐桃園青埔，為這片新興美食戰區再添高級燒肉選擇。店內延續品牌對食材的嚴格把關，從極上和牛到特色燒肉，每道料理都講究細緻的風味。青埔店更特別推出限定菜單，不論是與家人朋友聚餐，還是與肉肉控女友約會吃燒肉都很可以。▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店2/22開幕 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店推出限定菜單 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理除了精選燒肉，青埔店更推出每日「清酒大賞試飲活動」，免費提供十款冰清酒與兩款溫清酒，總共12款清酒讓粉絲們邊吃燒肉、邊體驗清酒魅力。在開幕首兩日2/22-2/23期間，更加碼「燒肉免費試吃」，點招牌壽喜涮烤片可享買A送B，此外，扁「頂級牛肉Set」送日本土井酒造的「開運祝酒」。當月壽星或青埔住戶三人同行，還能免費獲得「原民鹹豬肉」一份，讓桃園人、青埔人揪團吃燒肉。▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店，開幕優惠燒肉免費吃 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店，清酒免費試飲 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理

開幕日期：2025/02/22

地址：桃園市大園區大成路二段100號 1-12（KIRI國際原住民族文創園區）



藏王極上燒肉餐酒館 桃園青埔店開幕優惠

活動期間：2025/02/22-02/23

活動內容：

1、招牌壽喜涮烤片點Ａ送Ｂ

2、點「頂級牛肉Set」限量加碼送日本土井酒造「開運祝酒」乙瓶

3、當月壽星或青埔住戶，三人以上歡聚用餐免費招待「原民鹹豬肉」一份。



藏王極上燒肉餐酒館 桃園青埔店 清酒免費試飲

試飲時段：

週一～五 晚上18:00～21:00

週六、日 - 中午11:30～14:00、晚上18:00～21:00

活動內容：十款冰清酒、兩款溫清酒，共12款免費試飲。



▲藏王極上燒肉餐酒館桃園青埔店2/22起正式開幕 / 藏王極上燒肉餐酒館提供、WalkerLand窩客島整理