「媽祖遶境」是台灣一年一度的宗教文化盛事，每年農曆三月，大甲媽祖繞境與白沙屯媽祖進香吸引百萬信眾參與，成為全球矚目的信仰盛典。然而，由於行程長途、交通不便與體力考量，許多有意參與的旅客卻步。為此，雄獅旅遊特別規劃專屬「媽祖文化」行程，結合宗教信仰與便利旅遊，讓更多人能輕鬆親身體驗這場年度盛會。



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▲大甲媽祖、白沙屯媽祖進香遶境交通難題一次解決！「媽祖」專屬行程搶先看 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



大甲媽祖遶境被譽為全球三大宗教盛事之一，每年超過九天八夜的行程，讓信眾踏上一段虔誠而壯觀的朝聖之旅。為了讓旅客能夠無負擔地參與，雄獅旅遊推出多款行程選擇，如「大甲媽祖西螺一日遊」，旅客可欣賞蜀葵花海美景，並徒步跟隨媽祖鑾轎行經西螺路段，夜晚則沉浸於熱鬧廟會夜市，感受濃厚的節慶氛圍，每人999元起。另一款「大甲媽祖新港二日遊」，則規劃在新港徒步隨行媽祖遶境，並安排夜晚養生足浴體驗，緩解旅途疲勞，每人2,599元起。



▲大甲媽祖遶境被譽為全球三大宗教盛事之一，每年超過九天八夜的行程，讓信眾踏上一段虔誠而壯觀的朝聖之旅 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

相比之下，白沙屯媽祖進香活動則以「無固定路線」的神秘性著稱，鑾轎的前進方向與停駐點全憑媽祖指示，成為台灣最具特色的進香文化之一。2025年的進香活動將歷時10天9夜，雄獅旅遊針對不同旅客需求，設計「一日遊」與「二日遊」彈性行程，每人899元起。今年更首度推出市場獨家「高鐵往返」方案，讓旅客能夠以更便捷的方式參與進香活動，在最短時間內體驗媽祖信仰的震撼氛圍，每人3,300元起。▲白沙屯媽祖進香活動則以「無固定路線」的神秘性著稱，鑾轎的前進方向與停駐點全憑媽祖指示 / 雄獅旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



白沙屯媽祖進香遶境行程推薦

第一天│白沙屯媽祖進香.粉紅超跑二日遊(夜未眠)│瘋媽祖 1,199

白沙屯媽祖進香.粉紅超跑1日遊(含餐盒) 899

進北港｜粉紅超跑.白沙屯媽祖進香第三天體驗1日遊│高鐵單趟 2,500

第三天│進北港｜粉紅超跑.白沙屯媽祖進香第三天體驗1日遊│高鐵來回 3,300



大甲媽祖進香遶境行程推薦

第二天│大甲媽祖遶境.西螺大橋.景觀足浴下午茶2日│瘋媽祖 3,599

第二天｜大甲媽祖遶境.西螺大橋.廟會夜市.蜀葵花海1日遊│瘋媽祖 1,199

第五天｜大甲媽祖遶境.西螺福興宮.廟會夜市1日│瘋媽祖 999

第三天│大甲媽祖遶境.新港奉天宮.景觀足浴下午茶2日│瘋媽祖 2,599

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