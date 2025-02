寶可夢現身新北三重!寶可夢大師久等了,今年寶可夢最大盛事「Pokémon GO Tour:合眾地區」台灣唯一只在三重大都會公園登場,於即日起為期三天的活動,讓全台、甚是各國寶可夢訓練師齊聚在三重,只為了抓到限定造型的寶可夢精靈,現場更有巨型皮卡丘氣偶、四季棲息地等打卡點,更有皮卡丘見面會和免費發送皮卡丘頭套,讓寶可夢大師連三天都到三重報到。



▲新北三重寶可夢 Pokémon GO Tour:合眾地區登場 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲新北三重寶可夢 Pokémon GO Tour現場規劃免費打卡點 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

新北三重 Pokémon GO Tour:合眾地區-新北市

等了一個多月終於等到「Pokémon GO Tour:合眾地區-新北市」正式登場,是台灣首次打造的「四季棲息地」,分為春、夏、秋、冬四大區域,每個區域內都有不同形態的「四季鹿」現身,成為訓練家們爭相捕捉的夢幻景點。沿路還有隱藏版打卡點,包括隊長、精靈球等裝置藝術,就等大家去發現。▲台灣首次四季棲息地裝置藝術,就在新北三重寶可夢 Pokémon GO Tour:合眾地區 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲新北三重寶可夢 Pokémon GO Tour四季棲息地裝置藝術,每個區域內都有不同形態的「四季鹿」現身 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外,最大亮點絕對是大型皮卡丘氣偶,在夏季和秋季棲息地區域各有一隻大型皮卡丘氣偶賣萌,無論是正面拍、後面看,都讓寶可夢大師們狂拍不已。一旁還免費發送皮卡丘遮陽帽,成為大家搶收藏的熱門紀念品。另外,還規劃每天九場的皮卡丘見面會,於開場前20分鐘發放號碼牌,一定要先記好時間先去排隊,才有機會和皮卡丘合影。現場也有快閃店販售這次限定商品,寶可夢鐵粉千萬不要錯過。▲新北大都會公園 Pokémon GO Tour 有巨型皮卡丘/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲新北大都會公園 Pokémon GO Tour 免費皮卡丘見面會/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝新北市政府更與Niantic公司合作,規劃十條官方探索路線,讓來自世界各地的玩家不僅能享受遊戲樂趣,還能深入體驗新北的城市魅力,打造獨一無二的旅遊回憶。不僅如此,新北捷運公司也特別推出「Pokémon GO Tour」限定輕軌一日票,票面印有活動資訊與圖案,並於淡海輕軌紅樹林站、淡水漁人碼頭站、環狀線十四張站販售,吸引不少粉絲搶購收藏。推薦閱讀: 桃園寶可夢見面會!台灣燈會「皮卡丘遊行」天天有,11場時間必看。 ▲寶可夢大師快來拍巨型皮卡丘/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲寶可夢大師先免費領皮卡丘遮陽帽/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動地點:新北大都會公園

活動日期:2025年2月21日至2月23日



Pokémon GO Tour:合眾地區 皮卡丘見面會時間

活動日期:2/22~2/24 主舞台區

時間:09:30~09:50、10:20~10:40、11:10~11:30、12:00~12:20、12:50~13:10、13:40~14:00、14:30~14:50、15:20~15:40、16:10~16:30

注意事項:

1.每場見面會開始前20分鐘發放號碼牌,每場限25組。

2.上台前,請先將您的手機開啟為相機模式。