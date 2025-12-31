新竹客家美食推薦！黃梨園點心店 內行人都吃這間，炒粄條、薑絲大腸必點。

新竹新埔客家美食推薦「黃梨園點心店」，必吃經典炒粄條、薑絲大腸與手工煙腸，隱身山林小巷，數十年傳承家鄉味，假日排隊人氣爆棚。

新竹客家美食推薦「黃梨園點心店」內行人都吃這間！無論是大份量煙腸、薑絲大腸，還是經典炒粄條全都必點。新竹新埔除了柿餅，還有哪些必吃美食？答案就在這間隱身田野的小巷內，「黃梨園點心店」，以數十年傳承的家鄉味及極致鑊氣著稱，就算假日滿是人潮，大家也都特地來此排隊品嚐。



▲新竹客家美食推薦必收！新埔人氣名店「黃梨園點心店」，炒粄條、薑絲大腸與手工煙腸通通必點（攝影：蕭芷琳）

▲新竹新埔美食推薦，隱身山林小巷的黃梨園點心店，傳承數十年客家家鄉味，假日排隊也要吃（攝影：蕭芷琳）

新竹客家美食推薦「黃梨園點心店」經典炒粄條必點！

黃梨園點心店隱身在新埔鎮的山林間，導航帶你走進幽靜的小徑，抵達時會看到寬敞的停車場，可容納數十輛車，彰顯其人氣與規模。外觀樸實，磚造建築散發濃厚鄰家氛圍。踏入店內，油蔥酥香與爆炒香氣撲鼻而來，沒有華麗裝潢，卻充滿濃厚客家風情與熱情服務，是享受純正客家料理的理想場域。



▲新竹新埔客家美食推薦黃梨園點心店，隱身田野山林間，設有大型停車場，吸引饕客專程前來（攝影：蕭芷琳）

店內招牌「炒粄條」使用高品質在來米製作，口感Q彈有勁。大火快炒，每條粄條均勻裹上鹹香醬汁，搭配豆芽、韭菜及手工油蔥酥，帶出濃厚鑊氣。每一口都能品嚐到主廚對火候的精準掌控，是客家料理的靈魂所在。「薑絲炒大腸」搭配辛辣嫩薑絲與帶勁醋酸味，瞬間衝擊味蕾，是客家料理中經典的白飯殺手。而「手工煙腸」外皮彈性十足，內餡扎實，沾上秘製醬汁，滋味濃郁。



▲新竹客家美食推薦必點炒粄條，黃梨園點心店大火快炒鑊氣十足，口感Q彈層次豐富（攝影：蕭芷琳）

「黃梨園點心店」雖然沒有網美牆，卻以誠信、份量、美味三位一體守護客家料理的精髓。對於計畫日本旅遊的台灣旅客來說，來新埔品嚐這份傳統客家大餐，是體驗在地文化與味覺記憶的絕佳選擇。下一次造訪新竹新埔，務必前往黃梨園，讓味蕾感受最純粹、最熱血的客家風味。



▲新竹新埔客家美食代表黃梨園點心店，以誠信、份量與美味守住傳統客家料理精神（攝影：蕭芷琳）

▲新竹旅遊美食推薦，來新埔別只吃柿餅，黃梨園點心店讓人一試成主顧（攝影：蕭芷琳）

新竹客家美食推薦 黃梨園點心店

地址：新竹縣新埔鎮黃梨園5鄰35-6號

電話：03-589-0561

營業時間：10:00–15:00（週一、二公休）

付款方式：僅收現金

停車：大型停車場