SOU・SOU粉絲出動！京都人氣設計品牌SOU・SOU迎來春季新品，以全新「三花貓」花色萌翻登場，誠品獨家限定販售，這次不只經典和風紋樣「微笑」、「十數」換上粉嫩新裝，SOU・SOU更攜手Tombow Mono、kontex、anello、瀨戶燒陶器Kanesan等品牌，打造近50款聯名商品，從文具、包款到日常小物通通有。



▲誠品獨家首賣「SOU・SOU貓咪京都春遊」 / 誠品 提供、WalkerLand窩客島整理



▲日本文青控超愛SOU・SOU全新「貓咪京都春遊」在誠品獨家開賣 / 誠品 提供、WalkerLand窩客島整理

誠品獨家首賣「SOU・SOU貓咪京都春遊」系列

本季最吸睛的莫過於誠品獨家「三花貓」限定花色！SOU・SOU織品紋樣設計師脇阪克二先生，以台灣街頭常見的三花貓為靈感，搭配品牌經典的「微笑」與「十數」花紋，打造出溫暖又俏皮的春日新色。這款萌翻天的貓咪花色不僅現身於潮流包款anello，更延伸至kontex質感長巾、日本Tombow Mono修正帶、SAIEN透明PET膠帶等日常小物，連文青最愛的經典帆布提袋也有全新設計，隨手一揹就是時尚亮點。▲日本文青控超愛SOU・SOU全新「貓咪京都春遊」在誠品獨家開賣 / 誠品 提供、WalkerLand窩客島整理▲誠品SOU・SOU春季新品帆布提袋超可愛/ 誠品 提供、WalkerLand窩客島整理此外，SOU・SOU最受歡迎的「微笑」與「十數」紋樣也換上粉嫩春裝，以粉綠色系展現春天的輕盈氛圍。文具控必收的Tombow Mono修正帶，以SOU・SOU經典橡皮擦造型設計，還有拼接雙色的SAIEN透明PET膠帶，細節滿滿讓人愛不釋手。喜愛日本職人手藝也能入手由瀨戶燒陶器Kanesan打造的春日限定陶瓷餐盤，粉色與黑色搭配十數花紋，為餐桌增添獨特魅力。經典分趾襪同步推出春日新色，讓穿搭更添可愛氛圍。▲誠品SOU・SOU文具控必收Tombow Mono修正帶 / 誠品 提供、WalkerLand窩客島整理▲誠品SOU・SOU經典分趾襪春日新品 / 誠品 提供、WalkerLand窩客島整理即日起至4/30，「SOU・SOU貓咪京都春遊」系列新品於誠品獨家販售，包含誠品生活松菸2F文具館、南西5F書店、園道2F文具館、南紡2F書店及誠品線上、誠品蝦皮商城等指定通路。活動期間，單筆消費滿300元即可獲贈SOU・SOU經典花色貼紙，數量有限，送完為止。快來誠品挑選SOU・SOU春季新品，為生活注入更多俏皮可愛的氛圍。▲誠品SOU・SOU春日新品超多種類/ 誠品 提供、WalkerLand窩客島整理▲誠品SOU・SOU春日新品拼接雙色的SAIEN透明PET膠帶，細節滿滿/ 誠品 提供、WalkerLand窩客島整理話題商品「SOU・SOU安全帽」也再度回歸，2/19線上預購量一日內突破200頂，魅力難擋。即日起至4/30，誠品生活松菸、南西、園道、南紡等門市及誠品線上、蝦皮商城獨家販售，購買滿額還能獲得限定貼紙，貓奴與SOU・SOU迷絕對不能錯過。推薦閱讀： 故宮熊大聯名！小七「LINE FRIENDS穿越故宮」限量快閃，莎莉翠玉白菜想要。 ▲誠品人氣商品「SOU・SOU安全帽」強勢回歸/ 誠品 提供、WalkerLand窩客島整理

販售期間：即日起至4/30

販售通路：誠品生活松菸2F文具館、誠品生活南西5F書店、誠品生活園道店2F文具館、誠品生活南紡店2F書店及誠品線上、誠品蝦皮商城限定販售

優惠活動：單筆消費滿300元贈SOU・SOU經典花色貼紙（數量有限，送完為止）