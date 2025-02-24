三月瘋媽祖！大甲媽祖遶境即將開跑，王品集團這次集結旗下三大台味品牌「丰禾、就饗、尬鍋」與大甲媽祖聯名，推出大甲媽限定菜色、限定周邊小物。自3/3-4/30期間，凡到店享用聯名料理，即可獲得已過香爐的「媽祖祝福筷」與祈願小卡。而且在媽祖遶境期間，三大品牌還將派出花車，沿途發放贈菜券，讓信徒們不只能感受媽祖庇佑，也能繞進丰禾、就饗、尬鍋大吃一波。



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▲王品三大台味品牌大甲媽祖遶境聯名活動，媽祖聯名限定小物 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理



▲王品三大台味品牌大甲媽祖遶境聯名活動，媽祖限定美食 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理

王品三大台味品牌x大甲媽祖遶境聯名活動

這次王品集結台菜「丰禾」、鐵板燒「就饗」與台式火鍋「尬鍋」，3大品牌一起響應大甲媽祖遶境。在3/3起三大品牌共同推出媽祖限定餐點，只要點聯名餐就送「媽祖祝福筷」，以及大甲鎮瀾宮過香爐的祈願小卡。其中「丰禾」特別以龍蝦為主角，端出「龍來丰媽祖」系列料理，包括「水果叭噗龍蝦鬆、奶油當歸龍蝦」，以及最經典的「蔥薑醬爆龍蝦」。活動期間龍蝦料理都可以用699元優惠價加購，再送1200元的現金券以及媽祖祝福筷、祈願小卡。▲王品三大台味品牌大甲媽祖遶境聯名活動，點指定餐點送媽祖祝福筷 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理▲王品三大台味品牌大甲媽祖遶境聯名活動，丰禾媽祖聯名餐點 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理此外，在「就饗」推出968元「媽寶雙人套餐」，享法蘭克牛排與香煎鮭魚排雙主餐，加上台味小點與無限供應的現炒時蔬，同步贈送「媽祖祝福筷」2雙。火鍋控則要約「尬鍋」，這次特別應援媽祖推出「好芋喜臨BoBEE雙人套餐」，搭配剝皮辣椒雞湯、聯名限定的小點「香酥台味炸芋餅」，還能用89元加購聯名新品「脆Q炸芋粿」，吃大甲芋頭、大甲媽祖有保庇。▲王品三大台味品牌大甲媽祖遶境聯名活動，就饗媽祖聯名餐點 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理▲王品三大台味品牌大甲媽祖遶境聯名活動，尬鍋媽祖聯名餐點 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025/3/3~2025/4/30

活動品牌：丰禾、就饗、尬鍋

活動內容：期間到品牌餐廳享用聯名菜色，即送已過香爐的限量「媽祖祝福筷」與祈願小卡。



丰禾 大甲媽祖遶境聯名餐點推薦

餐點內容：水果叭噗龍蝦鬆、奶油當歸龍蝦、蔥薑醬爆龍蝦

優惠活動：龍蝦料理每道原價1,280元，活動期間到店享用多人套餐，即可以每道699元優惠價加購，隨餐再送價值1,200元現金券、祈願小卡與限量「媽祖祝福筷」1雙。



就饗 大甲媽祖遶境聯名餐點推薦

媽寶雙人套餐：

「法蘭克牛排、香煎鮭魚排」雙主餐，「蒜蓉芋籤、干貝鮮蝦」，現炒時蔬無限續，還有白飯、湯品與飲料自助吧，優惠價968元。

優惠活動：享用聯名套餐，贈祈願小卡與「媽祖祝福筷」2雙，數量有限送完為止。



尬鍋 大甲媽祖遶境聯名餐點推薦

好芋喜臨BoBEE雙人套餐：

聯名限定「香酥台味炸芋餅」1份，主餐可選「海陸爆吃/肉肉狂享」，湯底「蒜頭蛤蜊雞湯/剝皮辣椒雞湯」，副食「銷魂雞肉飯、古早味油蔥麵線、尬個炸蛋」，售價1199元。

聯名新品「脆Q炸芋粿」：加價89元

優惠活動：享用此套餐可獲贈已過香爐的祈願小卡和「媽祖祝福筷」2雙，送完為止。



▲王品三大台味品牌大甲媽祖遶境聯名活動，媽祖加持小卡 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理