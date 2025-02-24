開心果甜點為主打的PISTA CIAO終於開實體店了！這間擁有「最濃開心果」美譽的夢幻甜點品牌，即將在台北SOGO復興館B3快閃登場，自2/25~3/27限定販售。不僅帶來話題度超高的「特濃開心果霜淇淋」，更首度推出新品「冰心厚餡 開心果達克瓦茲」與「特濃開心果奶酥醬」，還有超人氣「雪融奶蓋 開心果焦香乳酪」等熱銷甜點。這次快閃更祭出限定9折優惠，讓開心果控能一次品嚐到最醇厚的堅果香氣。



▲台北SOGO開心果甜點快閃「PISTA CIAO」 / PISTA CIAO 提供、WalkerLand窩客島整理



▲SOGO復興館開心果甜點快閃「PISTA CIAO」有賣開心果抹醬 / PISTA CIAO 提供、WalkerLand窩客島整理

台北開心果甜點PISTA CIAO SOGO快閃店

這次快閃最大亮點之一，就是品牌首度推出的「特濃開心果霜淇淋」。由義式冰淇淋大師親自操刀，以100%西西里頂級開心果醬製成，不添加人工香精，只為呈現最純粹的堅果風味。一入口，濃郁堅果香氣在口中化開，質地綿密細緻，濃醇卻不過甜，讓開心果愛好者一吃就愛上。此外，還有「極上醇濃牛乳霜淇淋」，濃厚奶香媲美北海道牛乳，適合喜愛純粹風味的人，春天來上一支超級療癒。▲SOGO快閃「PISTA CIAO」特濃開心果霜淇淋首次開賣 / PISTA CIAO 提供、WalkerLand窩客島整理如果想品嚐開心果的極致魅力，千萬別錯過這款爆紅甜點「雪融奶蓋 開心果焦香乳酪」。這款來自法國雙藍帶主廚之手，嚴選高成本西西里開心果製作，將濃郁堅果香與焦香乳酪完美融合。口感細膩、風味層次豐富，一口咬下，堅果香氣直撲鼻腔與味蕾，讓人忍不住一再回味。這次快閃店不僅提供單顆選購，更有精美禮盒包裝，送禮或自用都超適合。▲開心果甜點專賣「PISTA CIAO」招牌雪融奶蓋 開心果焦香乳酪必吃 / PISTA CIAO 提供、WalkerLand窩客島整理除了人氣商品，這次還有兩款全新登場的快閃限定甜點。「冰心厚餡 開心果達克瓦茲」選用頂級開心果製成的冰心內餡，搭配乳酪香緹鮮奶油，外層是杏仁香氣濃厚的酥脆餅殼，一口咬下，冰涼濃郁又帶著微脆口感。而「特濃開心果奶酥醬」則是主廚特製私藏秘方，滑順濃厚的開心果抹醬帶有微脆顆粒，無論抹吐司、塗餅乾或搭配烘焙點心都完美合拍。活動期間購買這兩款新品，還可享限時9折優惠，開心果迷們絕對要把握機會。推薦閱讀： 小巨蛋咖啡廳新選擇！Pastaio noodle cafe開心果法式吐司 酪梨可頌超推。 ▲開心果甜點專賣「PISTA CIAO」推新甜點「冰心厚餡 開心果達克瓦茲」 / PISTA CIAO 提供、WalkerLand窩客島整理▲開心果甜點專賣「PISTA CIAO」私房特濃開心果奶酥醬/ PISTA CIAO 提供、WalkerLand窩客島整理

快閃時間：2025/2/25～3/27

地點：遠東SOGO百貨復興館B3

營業時間：週日～週四 9:00～21:30｜週五、週六 9:00～22:00

限定優惠：購買「冰心厚餡 開心果達克瓦茲」或「特濃開心果奶酥醬」，任選兩件享9折優惠