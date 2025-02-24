228連假將至，「全家」特別推出超值優惠，滿足旅遊、聚會及熬夜族的需求，不論是白天來杯咖啡提神，還是夜晚享受宵夜時光，都能找到最適合的選擇。本次優惠涵蓋全家咖啡和私品茶的多款飲品折扣、霜淇淋組合價、深夜食堂美食折扣，以及康康五商品買一送一，讓大家從早到晚都能補充滿滿能量。不管是準備連假出遊，還是計畫宅家追劇，都能靠「全家」輕鬆補給，美食優惠一次滿足。
▲全家228連假優惠，有全家咖啡霜淇淋寄杯優惠，也有買一送一 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
針對228連假的補給需求，「全家」推出眾多限定優惠，讓會員透過APP隨買跨店取，享受更彈性的購買方式。咖啡控必衝Let's Café，特大經典美式5杯188元、特大經典拿鐵7杯288元，大單品美式、拿鐵組合價同樣優惠；私品茶55元、65元系列飲品則可分別享5杯188元、7杯288元優惠。
▲全家228連假優惠，有全家咖啡寄杯最便宜5杯188元/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
全家霜淇淋5支只要188元，讓連假出遊隨時享受冰涼甜蜜的滋味。此外，每週五最受期待的康康五優惠，本次更祭出5款人氣商品買一送一，包括杜老爺草莓蘋果優格雪糕、芬達橘子汽水、葡萄王康普茶雙纖飲等，通通都能用划算價格帶回家。
▲全家228連假霜淇淋5支只要188元/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
針對夜貓族群，「全家」同步推出「深夜食堂」活動，提供45款人氣宵夜美食，即日起至3/18，每天晚間9點到凌晨3點，購買指定商品可享兩件92折、四件88折的優惠。熱愛炸物與燒烤的朋友，可選擇媽媽煮藝的一口鮮肉餡餅或韓式炸雞；喜歡異國風味的話，青花驕的青花椒香酥炸雞球、原燒的蔥鹽豬五花烤飯糰、bb.q CHICKEN的辣炒雞都是不錯的選擇。
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▲全家228連假深夜食堂優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
全家 228連假優惠
Let's Café：指定飲品59折，特大經典美式5杯188元、特大經典拿鐵7杯288元
私品茶：55元系列5杯188元、65元系列7杯288元
Fami!ce霜淇淋(49元系列)：5支188元
深夜食堂優惠：45款美食，兩件92折、四件88折（每日21:00～03:00限定）
康康五買一送一：杜老爺草莓蘋果優格雪糕、芬達橘子汽水、葡萄王康普茶雙纖飲、SOMA茶歐蕾法國酥、PINKY葡萄薄荷糖等5款商品