228連假將至，「全家」特別推出超值優惠，滿足旅遊、聚會及熬夜族的需求，不論是白天來杯咖啡提神，還是夜晚享受宵夜時光，都能找到最適合的選擇。本次優惠涵蓋全家咖啡和私品茶的多款飲品折扣、霜淇淋組合價、深夜食堂美食折扣，以及康康五商品買一送一，讓大家從早到晚都能補充滿滿能量。不管是準備連假出遊，還是計畫宅家追劇，都能靠「全家」輕鬆補給，美食優惠一次滿足。



▲全家228連假優惠，有全家咖啡霜淇淋寄杯優惠，也有買一送一 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



針對228連假的補給需求，「全家」推出眾多限定優惠，讓會員透過APP隨買跨店取，享受更彈性的購買方式。咖啡控必衝Let's Café，特大經典美式5杯188元、特大經典拿鐵7杯288元，大單品美式、拿鐵組合價同樣優惠；私品茶55元、65元系列飲品則可分別享5杯188元、7杯288元優惠。



▲全家228連假優惠，有全家咖啡寄杯最便宜5杯188元/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家 228連假優惠

Let's Café：指定飲品59折，特大經典美式5杯188元、特大經典拿鐵7杯288元

私品茶：55元系列5杯188元、65元系列7杯288元

Fami!ce霜淇淋(49元系列)：5支188元

深夜食堂優惠：45款美食，兩件92折、四件88折（每日21:00～03:00限定）

康康五買一送一：杜老爺草莓蘋果優格雪糕、芬達橘子汽水、葡萄王康普茶雙纖飲、SOMA茶歐蕾法國酥、PINKY葡萄薄荷糖等5款商品