隨著台灣人口結構的變化，寵物市場快速成長，成為各大產業關注的新興商機。根據內政部與農業部統計，2023年全台貓狗登記數已超過新生兒近10萬隻，預計2025年寵物登記數將突破400萬隻，寵物市場年產值更可望達580億元，成為下個兆元級產業。毛小孩不僅是家庭的一份子，更逐漸成為現代人旅行規劃的重要考量，帶著毛孩一起出遊的風潮已然成形。因應這股趨勢，福容集團旗下的嘉義福容voco酒店與福容墾丁店特別推出寵物友善住房專案，為旅客與毛小孩打造專屬的頂級住宿體驗。



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▲嘉義福容 voco 酒店推出「毛孩同行」專案，讓主人和毛小孩出遊免分房睡 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義福容voco酒店位於嘉義市最美的自行車道旁，被譽為「嘉義101」，並於2024年6月正式開幕。為迎合飼主需求，酒店特別將16樓的6間客房改造成寵物友善房型，提供專為毛孩設計的飼料碗、舒適睡墊，讓主人與寵物能夠同房共眠，減少旅行中的分離焦慮。入住「毛孩同行（PET PAL ADVENTURE）」住房專案，還可獲得「寵愛福袋」，內含尿布墊、逗貓棒、玩具球及健康零食等寵物用品，讓毛小孩在旅途中也能感受到滿滿的寵愛。酒店更貼心準備貓砂與狗便袋，減少飼主攜帶用品的負擔。



▲嘉義福容voco酒店歡迎萌寵跟飼主入住，如果是帶貓咪入住，將備妥貓砂、逗貓棒等，讓主人輕鬆無負擔 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

此外，飯店在客房電梯門外特別設計可愛的貓狗塗鴉打卡牆，並設置狗掌形狀的電梯按鈕，讓入住過程充滿趣味與驚喜。「毛孩同行」專案提供雙人與一隻寵物入住高級客房，優惠價5,200元+10%起，每房最多可攜帶兩隻犬貓，若有第二隻寵物需額外支付800元清潔費。旅客可透過IHG洲際酒店集團官網或電話預訂，IHG優悅會會員入住還能獲得ONE Reward有效房晚數與雙倍積分，福容家會員亦可累積消費積分，享受更多優惠。▲嘉義福容voco酒店的寵物友善房，貼心為毛孩準備「寵愛福袋」包含玩具、健康零食等 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理福容墾丁店則位於台灣最南端，緊鄰墾丁國家公園，擁有壯闊山海景色。酒店近年投入上千萬資金進行設施升級，並在Villa區入口打造全新網美咖啡廳「船帆石No.1000」，成為旅客打卡熱點。2025年，福容墾丁店再度推出「帶著毛孩住Villa」住房專案，打破傳統寵物住宿模式，讓毛小孩能夠直接入住Villa，與主人共享獨立悠閒空間。相較於市場上大多數寵物友善飯店採用集中安置的方式，福容墾丁店讓飼主與毛孩擁有更親密的住宿體驗。入住Villa房型，旅客可將船帆石的壯麗景色盡收眼底，並遠眺鵝鑾鼻燈塔，在夜晚還有機會欣賞滿天星空與野生梅花鹿出沒的景象。為了讓旅客更加便利，酒店也貼心提供貓砂、狗便袋、寵物窩、飼料盆及玩具，減少飼主準備物品的困擾。▲福容墾丁店於2025年再度推出「帶著毛孩住Villa」專案，寵物需要的用品，一應俱全 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理三月期間，福容墾丁店更推出「Villa三天兩夜，買一送一」限時優惠，單身旅客帶一隻毛孩平日入住「Villa蜜月別墅（一房一廳）」，不需支付額外清潔費，相當於每晚5,250元+10%，即可享受三天兩夜的舒適假期，福容家會員再享最低88折優惠。▲三月住墾丁福容Villa，三天兩夜買一送一，單身帶著萌寵入住福容墾丁villa，不收清潔費，一個晚上只要5250元+10% / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理此外，福容墾丁店的「船帆石No.1000」咖啡廳也進一步提升環境質感，園區花圃鋪上白石，打造唯美景觀區域。自三月起，咖啡廳更配合飯店的寵物友善政策，開放飼主帶著毛孩在戶外區域用餐，旅客可一邊享用啤酒與特色炸物，一邊沉浸在墾丁的碧海藍天下，度過悠閒時光。無論是北部旅客想帶毛孩來場嘉義都市輕旅行，或是南部旅客計畫寵物海景度假，福容集團的寵物友善專案都提供了絕佳的選擇，讓旅行不再需要與毛孩分離。想要獲得更多優惠與詳情，可至福容voco嘉義與福容墾丁官網查詢，提前預訂專案，為自己與毛孩安排一場難忘的旅行體驗。▲「船帆石No.1000」配合館內寵物友善的政策，也歡迎帶著毛小孩一起在咖啡廳的戶外區，享受墾丁的碧海藍天 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

嘉義福容voco 毛孩同行（PET PAL ADVENTURE）住房專案

適用飯店：嘉義福容voco

內容：雙人+1隻寵物入住高級客房，包含「寵愛福袋」，內含尿布墊、逗貓棒、玩具球、健康零食等寵物用品。房內提供寵物睡墊、飼料碗、貓砂或狗便袋，讓旅客無需攜帶額外用品。

價格：5,200元+10%起

期間：長期適用

備註：最多可攜帶2隻犬/貓，如有第2隻寵物，需額外支付800元清潔費。

IHG優悅會 & 福容家會員專屬優惠

適用飯店：嘉義福容voco

內容：IHG優悅會會員入住可獲得ONE Reward有效房晚數及雙倍積分，福容家會員可累積消費積分，享受額外折扣優惠。



福容墾丁帶著毛孩住Villa住房專案

適用飯店：福容墾丁

內容：提供寵物友善Villa房型，讓飼主與毛孩共享獨立空間，房內提供寵物睡墊、貓砂、狗便袋、飼料盆、寵物玩具，確保寵物的舒適度。

價格：依房型報價

期間：長期適用

備註：與傳統寵物住宿不同，毛孩可與主人同住，不需與其他寵物集中安置。



福容墾丁Villa三天兩夜 買一送一限時優惠

適用飯店：福容墾丁

內容：平日入住「Villa蜜月別墅（一房一廳）」三天兩夜，享買一送一優惠，不需額外支付清潔費。

價格：5,250元+10%

期間：3月限定

備註：福容家會員可享最低88折優惠。



福容墾丁船帆石No.1000 咖啡廳寵物友善政策

適用飯店：福容墾丁

內容：飯店內的「船帆石No.1000」咖啡廳開放毛孩進入戶外區域，提供飼主與毛孩一同享受悠閒時光，並供應啤酒與特色炸物。

價格：依餐點收費

期間：3月起

備註：園區新增白石鋪設，打造更高質感的用餐環境。

更多優惠詳情與預訂方式

嘉義福容voco官網、福容墾丁官網