反香菜聯名快逃，一年一度香菜市集又回來了！今年2025香菜市集選在彰化員林落腳，集結全台超過100攤人氣名店共同打造最狂「進香團」，帶來各式各樣限定香菜美食、香菜甜點、香菜飲料，讓香菜控吃到超過癮，不過對「反香菜聯盟」來說，這場香菜市集可以說是「嗅覺災難」。現場為了歡慶香菜市集回歸，只要在現場出示有追蹤香菜市集的IG，就可以免費獲得一束香菜帶回家。



▲彰化員林香菜市集兩天快閃 / 香菜市集 提供、WalkerLand窩客島整理



▲彰化香菜市集號召超過100攤美食、文創小物進駐 / 香菜市集 提供、WalkerLand窩客島整理

彰化香菜市集

活動時間：2025/03/01 13:00~2025/03/02 19:00

活動地址：彰化縣員林市員林大道四段369號，圓林園生態公園

優惠活動：現場加入「香菜市集」IG粉絲專頁，免費送一束香菜（數量有限）。

