反香菜聯名快逃，一年一度香菜市集又回來了！今年2025香菜市集選在彰化員林落腳，集結全台超過100攤人氣名店共同打造最狂「進香團」，帶來各式各樣限定香菜美食、香菜甜點、香菜飲料，讓香菜控吃到超過癮，不過對「反香菜聯盟」來說，這場香菜市集可以說是「嗅覺災難」。現場為了歡慶香菜市集回歸，只要在現場出示有追蹤香菜市集的IG，就可以免費獲得一束香菜帶回家。
▲彰化員林香菜市集兩天快閃 / 香菜市集 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化香菜市集號召超過100攤美食、文創小物進駐 / 香菜市集 提供、WalkerLand窩客島整理
香菜不只點綴料理，還能變身各種創意調味品。這次香菜市集帶來特調「香菜美乃滋」，融合新鮮香菜、墨西哥辣椒與檸檬汁，口感滑順又帶點微辣，是炸物與沙拉的完美搭檔。另一款「香菜醬油」則將香菜清香與醬油的醇厚融合，適合搭配生魚片、水餃、甚至拌飯，絕對是香菜控的必收逸品。此外，嘉義的「阿爆-爆爆雞」以炸物配香菜驚艷味蕾。彰化的「參棹Ying Table」則帶來香菜乳酪花生厚片，挑戰你的味覺極限。
▲彰化香菜市集開賣香菜醬油 / 香菜市集 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化香菜市集有各種香菜限定美食 / 香菜市集 提供、WalkerLand窩客島整理
甜點與飲品也不遑多讓，香菜花生捲冰淇淋、香菜瑪德蓮、香菜抹茶可麗露等創意甜點讓人驚喜。飲品則有「北斗香菜合作社」與高雄知名咖啡廳「共生咖啡」合作推出的香菜威士忌與香菜美式咖啡，顛覆大眾對香菜的想像。現場還有香菜造型文創小物，包括香菜胸針、香菜髮夾、香菜拓印與似顏繪，讓香菜控不只吃進嘴裡，還能隨身攜帶這份獨特的愛。
推薦閱讀：桃園市集逛起來！228連假市集「草莓大福 馬戲團特技秀」就在台茂。
▲彰化香菜市集就連甜點也是滿滿的香菜 / 香菜市集 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化香菜市集推出香菜冰淇淋、、香菜瑪德蓮、香菜抹茶可麗露等 / 香菜市集 提供、WalkerLand窩客島整理
彰化香菜市集
活動時間：2025/03/01 13:00~2025/03/02 19:00
活動地址：彰化縣員林市員林大道四段369號，圓林園生態公園
優惠活動：現場加入「香菜市集」IG粉絲專頁，免費送一束香菜（數量有限）。