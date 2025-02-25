台灣人愛吃火鍋是不分季節，只要可以吃鍋、任何時間都可以。高雄福華大飯店旗下的頂級火鍋品牌Smile One精緻涮涮鍋，坐落於飯店30樓，擁有無敵高空景觀，是南台灣最高的精緻火鍋餐廳。為了搶攻三月商機，Smile One精緻涮涮鍋特別推出限時優惠「身分證對對碰」，讓火鍋控可以用超值價格品味頂級火鍋美食。



▲Smile One火鍋限時5折！身分證對中指定數字享A5和牛5折，壽星當日享6折 / 高雄福華大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



Smile One精緻涮涮鍋以新鮮食材熬煮的湯底著稱，搭配嚴選頂級肉品及海鮮，讓顧客在時尚大理石裝潢的環境中，享受無負擔的高級美食體驗。此次「身分證對對碰」活動，對中兩碼可免費獲得梅花豬12片肉盤，對中三碼可用半價加購極致綜合海鮮盤，其中包含白蝦、生蠔、鮭魚、石斑魚、白玉貝及九孔等豐富海味。若對中四碼，更可享A5日本頂級黑毛和牛套餐或海陸套餐5折優惠，等於直接省下1,480元以上，吸引許多火鍋愛好者前來挑戰。



▲A5日本頂級黑毛和牛套餐或海陸套餐5折優惠 / 高雄福華大飯店提供、WalkerLand窩客島整理







高雄福華大飯店 Smile One 精緻涮涮鍋「身分證對對碰」活動

活動期間：即日起至3月31日

優惠內容：

對中2碼：免費獲得梅花豬12片肉盤

對中3碼：加購極致綜合海鮮盤5折（含白蝦、生蠔、鮭魚、石斑魚、白玉貝、九孔等）

對中4碼：A5日本頂級黑毛和牛套餐或海陸套餐5折（現省1,480至1,600元）

每桌限選一種優惠，需另加一成服務費



高雄福華大飯店 Smile One 精緻涮涮鍋包廂升等優惠

預約6人以上，低消8,000元（不含服務費），可免費升等至獨立包廂

需提前一天訂位，每日限量提供



高雄福華大飯店 Smile One 精緻涮涮鍋壽星優惠

當月壽星可享8折優惠

當日壽星可享6折優惠

需另加一成服務費，優惠不得合併使用





高雄福華大飯店 Smile One 精緻涮涮鍋

地址：高雄市新興區七賢一路311號30樓

訂位專線：07-2362323轉4301

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