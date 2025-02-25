全家咖啡又有新選擇！為了迎接齋戒月，全家今年推出一系列穆斯林友善服務，不僅引進多款清真美食，還加碼「日落優惠」，讓穆斯林朋友在開齋時能享受更超值的購物體驗。這次更遠赴馬來西亞，嚴選當地盛產的椰棗，打造Let’s Café椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶、椰棗核桃小土司等6款新品，為齋戒月補充滿滿能量。
▲全家咖啡新品「椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶」有九折優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
▲全家響應清真齋戒月推出日落優惠，近百款商品9折優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
這次齋戒月最受矚目的「日落優惠」，自2/28~3/31，每晚18:00至翌日06:00，近百款清真友善商品9折起，讓開齋後的用餐時光更加優惠。全家也特別引進椰棗這款穆斯林傳統美食，不僅能作為開齋點心，還能補充天然糖分與營養，開發出椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶、椰棗果乾麵包等新品，3/5起陸續開賣。濃郁香甜的椰棗蜜比起精製糖而言，是低升糖、更健康的天然甜味來源，帶有猶如焦糖的香氣讓人一試成主顧。
▲全家推出椰棗系列飲料、麵包 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
▲全家引進多款南洋美食 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
全家也在服務層面持續升級，為來台移工提供更多便利與支持。全家App「地圖趣」已經支援東南亞語系搜尋功能，讓移工朋友更容易找到熟悉的商品。今年更進一步擴大「移工中文教室」計畫，全台4,300家門市同步招生，讓有興趣學習中文的移工能夠免費上課。齋戒月期間，還推出多款異國美食優惠，例如「馬尚煮」泡麵任選4入69元，再送起司海鮮魚板或起司魚卵球，滿滿的南洋美食優惠趁機吃一波。
推薦閱讀：7-11集點是Miffy！萌系兔兔Miffy 70週年周邊小物開箱，北歐風Miffy居家小物必搶。
▲全家針對移工服務層面持續升級 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
▲全家齋戒月期間，還推出多款異國美食優惠/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
全家 椰棗系列新品推薦
Let’s Café椰棗蜜拿鐵（03/05開賣）
售價：75元
優惠：03/05-03/31，18:00-06:00享單件9折。
Let’s Café椰棗蜜牛奶（03/05開賣）
售價：65元（冰飲大杯／熱飲中杯）
優惠：03/05-03/31，18:00-06:00享單件9折。
椰棗核桃小土司（03/12開賣）
售價：39元
優惠：03/12-03/31，18:00-06:00享單件9折。搭配指定飲品享59元餐促優惠。
椰棗果乾餐包（03/12開賣）
售價：39元
優惠：03/12-03/31，18:00-06:00享單件9折。搭配指定飲品享59元餐促優惠。
玫瑰風味椰棗（03/05開賣）
售價：99元
優惠：
03/05-03/31，18:00-06:00享單件9折。
03/05-04/01，指定商品任選第二件6折。
黑種草籽椰棗（03/05開賣）
售價：99元
03/05-03/31，18:00-06:00享單件9折。
03/05-04/01，指定商品任選第二件6折。
全家穆斯林齋戒月
活動時間：18:00-06:00
日落優惠：
02/28-03/31，每日晚間18:00至清晨06:00，於「全家」店舖購買指定商品，享單件9折優惠。
馬尚煮4入69元
加贈指定商品
03/05-04/01，南洋酸辣燙「馬尚煮」四入69元，再加碼送起司海鮮魚板或起司魚卵球任乙個。