全家咖啡又有新選擇！為了迎接齋戒月，全家今年推出一系列穆斯林友善服務，不僅引進多款清真美食，還加碼「日落優惠」，讓穆斯林朋友在開齋時能享受更超值的購物體驗。這次更遠赴馬來西亞，嚴選當地盛產的椰棗，打造Let’s Café椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶、椰棗核桃小土司等6款新品，為齋戒月補充滿滿能量。



▲全家咖啡新品「椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶」有九折優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全家響應清真齋戒月推出日落優惠，近百款商品9折優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家 椰棗系列新品推薦

Let’s Café椰棗蜜拿鐵（03/05開賣）

售價：75元

優惠：03/05-03/31，18:00-06:00享單件9折。



Let’s Café椰棗蜜牛奶（03/05開賣）

售價：65元（冰飲大杯／熱飲中杯）

優惠：03/05-03/31，18:00-06:00享單件9折。



椰棗核桃小土司（03/12開賣）

售價：39元

優惠：03/12-03/31，18:00-06:00享單件9折。搭配指定飲品享59元餐促優惠。



椰棗果乾餐包（03/12開賣）

售價：39元

優惠：03/12-03/31，18:00-06:00享單件9折。搭配指定飲品享59元餐促優惠。



玫瑰風味椰棗（03/05開賣）

售價：99元

優惠：

03/05-03/31，18:00-06:00享單件9折。

03/05-04/01，指定商品任選第二件6折。



黑種草籽椰棗（03/05開賣）

售價：99元

03/05-03/31，18:00-06:00享單件9折。

03/05-04/01，指定商品任選第二件6折。



全家穆斯林齋戒月

活動時間：18:00-06:00

日落優惠：

02/28-03/31，每日晚間18:00至清晨06:00，於「全家」店舖購買指定商品，享單件9折優惠。

馬尚煮4入69元



加贈指定商品

03/05-04/01，南洋酸辣燙「馬尚煮」四入69元，再加碼送起司海鮮魚板或起司魚卵球任乙個。