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哈根達斯烤冰淇淋堡！台灣吃得到「哈根達斯 烤冰淇淋堡」3大口味限時限店開賣。

哈根達斯 烤冰淇淋堡 冰淇淋 期間限定 more
2025-02-25 16:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Häagen-Dazs粉絲團、SOGO 百貨粉絲團
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編輯 張人尹

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哈根達斯烤冰淇淋堡，在台灣也能吃得到！在歐洲限定販售的「哈根達斯 烤冰淇淋堡」即日起在台灣快閃開賣，現烤布里歐麵包搭配哈根達斯冰淇淋，打造超療癒冰火交融的風味。開賣消息一出就在網路掀起話題，哈根達斯也推出2入限定優惠，最低每個不用150元就能吃得到。

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▲哈根達斯烤冰淇淋堡台灣開賣，3種口味烤冰淇淋堡2入299元新品優惠 / SOGO 百貨粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理

原先在歐洲限定供應的「哈根達斯 烤冰淇淋堡」，即日起在台灣也能吃得到。烤冰淇淋堡系列以烤得溫熱的布里歐麵包作為靈魂，中間搭配3種冰淇淋內餡，包含超人氣「淇淋巧酥」、「開心果冰淇淋」吃得到開心果碎粒與草莓醬，還有「草莓冰淇淋」吃得到草莓將與鮮凍草莓粒，搭配熱熱的麵包一起吃最爽。

▲哈根達斯烤冰淇淋堡台灣開賣，3種口味冰淇淋搭配布里歐麵包 / SOGO 百貨粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理



配合新品開賣，這次哈根達斯特別推出組合優惠吃法，在3/31前只要依規定加入哈根達斯LINE官方帳號，並且完成綁定會員，就可享有「哈根達斯 烤冰淇淋堡」嚐鮮優惠，可以任選口味兩入299元，換算下來每個不到150元，適合下午茶嚐鮮開吃。

▲台灣哈根達斯烤冰淇淋堡開賣，新品烤冰淇淋堡2入299元優惠 / 哈根達斯粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理



 

哈根達斯 烤冰淇淋堡

販售方式：哈根達斯門市外帶限定產品
未供應門市：南西、信義A8、台中遠百、台中新光
優惠活動：3/31前加入哈根達斯LINE官方帳號、完成綁定會員，可享兩入299元。

 

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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