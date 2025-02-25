抹茶迷準備衝了！拉亞漢堡攜手來自日本靜岡、曾獲世界品質評鑑大賞金賞的「小柳津抹茶」，推出全新「天空の抹茶」聯名系列。這次不只把濃郁抹茶加入五款經典餐點，還加碼推出聯名限定包裝，讓視覺與味覺雙重享受。活動期間，凡購買聯名商品滿額，就有機會抽中靜岡來回機票，還可透過外送平台享75折優惠。從爆漿貝果到炸雞芝加哥堡，讓抹茶控從早餐就被抹茶療癒。



▲拉亞漢堡Ｘ小柳津抹茶聯名「天空の抹茶」抹茶控吃早餐/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲拉亞漢堡Ｘ小柳津抹茶聯名「天空の抹茶」共推出五款新品/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

拉亞漢堡Ｘ天空の抹茶聯名

拉亞漢堡近年來積極跨界聯名，這次攜手「小柳津抹茶」推出天空の抹茶聯名系列，更是首度與日本頂級抹茶品牌合作，讓早餐時光更有儀式感。這次聯名一次帶來五款抹茶美食，每款都讓抹茶控想吃、想拍。其中，首推拉亞爆紅「爆漿系乳酪貝果」升級成天空抹茶口味，滑順Cream Cheese混搭小柳津抹茶醬，一口咬下甜鹹交錯，貝果控、抹茶控都愛上。▲拉亞漢堡爆漿系「天空抹茶乳酪貝果」新登場/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲拉亞漢堡爆漿系「天空抹茶乳酪貝果」有經典乳酪醬、配上小柳津抹茶醬/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝喜歡鹹食的別錯過「天空抹茶炸雞芝加哥堡」，外酥內嫩的炸雞搭配抹茶醬，鹹甜風味超涮嘴。還有口感細膩的「天空抹茶皇后奶油吐司」，柔軟吐司夾著濃郁奶油與抹茶醬，讓人每一口都沉浸在香氣之中。酥脆層次感滿分的「天空抹茶可頌」，則是奶油香與抹茶回甘交織的完美選擇。最後，當然少不了濃郁滑順的「天空抹茶拿鐵」，色澤鮮綠、口感絲滑，每一口都是頂級享受。▲拉亞漢堡「天空抹茶炸雞芝加哥堡」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲拉亞漢堡「天空抹茶可頌」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝這波聯名不只有聯名抹茶輕食、抹茶飲料，還推出限定優惠，於即日起至5/12，凡下載LayaNow並線上支付，單筆消費滿200元且含任一款「天空の抹茶」聯名餐點，就能參加日本靜岡來回機票抽獎。兩大外送平台Uber Eats和foodpanda也推出聯名套餐，直接享75折優惠，讓你在家也能輕鬆開吃。推薦閱讀： 平價版星巴克抹茶那提！日出茶太靜岡濃抹系列3新品，抹茶最低10元開喝。

▲拉亞漢堡「天空抹茶皇后奶油吐司」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲拉亞漢堡抹茶聯名Uber Eats和foodpanda外送有優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動期間：2024/2/25 - 2024/5/12

聯名商品價格：

天空抹茶乳酪貝果 $69

天空抹茶炸雞芝加哥堡 $105

天空抹茶皇后奶油吐司 $49

天空抹茶可頌 $55

天空抹茶拿鐵 $70



拉亞漢堡Ｘ天空の抹茶聯名優惠

抽獎資格：下載LayaNow，單筆消費滿200元（含任一天空の抹茶商品），抽日本靜岡來回機票

外送優惠：Uber Eats、foodpanda「天空の抹茶」聯名套餐75折