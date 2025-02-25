王品龍蝦77元就開吃！這次王品集團「享鴨、莆田、丰禾」三大中餐品牌推出龍蝦季，總共祭出9種不同的龍蝦吃法。為了滿足龍蝦控、海鮮控，王品集團特別推出限量加價購優惠、電商限定即享券、還有超狂的「龍蝦1折券」免費領，最低77元就能吃到一隻龍蝦，讓人手刀先朝聖。



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▲王品集團「享鴨、莆田、丰禾」三大中餐品牌推出龍蝦季，9種龍蝦料理最低77元開吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



王品集團龍蝦季在2/26起開跑，今年選用460-520公克的眼斑龍蝦，搭配台灣在地食材，創造多種不同的龍蝦料理。其中「享鴨」則推薦「香檸橙香龍蝦」，以檸檬、紅心芭樂與起士醬調配佐醬，搭配龍蝦柳丁盅，還能搭配酥炸小饅頭一醬雙吃，另外還有一款「橙酒生爆龍蝦球」上桌後以橙酒點燃，滿滿視覺效果、又增添風味。



▲王品集團「享鴨」推出3道種龍蝦料理，王品龍蝦季必吃推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

王品龍蝦季 新品推薦

此外，「莆田」推出頭水紫菜龍蝦，選用新鮮頭水紫菜、搭配雞蛋鋪底蒸煮，打造口感絲滑細緻。「丰禾」的龍蝦料理則融合台味與創意，推出「水果叭噗龍蝦鬆」以用台式甜筒餅乾盛裝龍蝦與多樣繽紛蔬果，吃起來清爽無負擔，造型可愛又吸睛。▲王品集團「莆田」推出3道種龍蝦料理，王品龍蝦季必吃推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲王品集團「丰禾」推出3道種龍蝦料理，王品龍蝦季必吃推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次龍蝦季在2/26-4/30活動期間，只要到這3間活動品牌，內用多人套餐即可用699元加購原價1280元的龍蝦料理，再送1200元現金抵用券。在3/3-3/5下午四點，於「瘋美食App」每日限量推出1500張「龍蝦1折券」，只要77元吃整尾龍蝦。每搶到也沒關係，即日起至4/30讚MOMO購物網同步推出799元購買900元即享券的優惠，讓粉絲吃龍蝦饗宴就是比別人更便宜。▲王品集團龍蝦季推出龍蝦一折優惠券，9種龍蝦料理最低77元開吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲王品集團「享鴨、莆田、丰禾」三大中餐品牌推出龍蝦季，內用加購價699元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​

享鴨

青檸橙香龍蝦、咖喱滑蛋龍蝦、橙酒生爆龍蝦球

莆田

龍蝦橙果盅、頭水紫菜龍蝦、火焰 XO醬龍蝦

丰禾

水果叭噗龍蝦鬆、奶油當歸龍蝦、蔥薑醬爆龍蝦



王品龍蝦季 優惠活動推薦

一、699元吃龍蝦再贈1,200元現金券

活動內容：2025/2/26-2025/4/30

活動方式：至全台享鴨、莆田、丰禾門店內用用餐，點購套餐即可以699元加購龍蝦季限定料理一份，再送1,200元現金抵用券(面額400元共三張)，憑券可至集團中餐品牌餐廳折抵消費。



二、限量龍蝦一折券

活動內容：3/3(丰禾)、3/4(莆田)、3/5(享鴨)連續三日下午四點，各祭1,500張龍蝦折扣券(3品牌共4,500張)，於瘋美食App限時開搶。憑券至享鴨、莆田、丰禾門店點購套餐，可享加購龍蝦料理1折優惠。



三、精明吃龍蝦，集徽章贈點數

活動內容：消費滿1,000元可獲得一枚徽章(當日限一次/不累贈)，可使用徽章兌換瘋點數。1點等同1元，可於王品集團旗下餐廳使用。

2枚徽章 兌換瘋點數: 99

3枚徽章 兌換瘋點數: 150

4枚徽章 兌換瘋點數: 200 (加碼抽雙人套餐券；共四名)



詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。