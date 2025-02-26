台北人228連假就來東區逛市集、看露天電影院！一年一度的「2025混東區生活節」將在本週強勢回歸，以「綠色生活」為主題，結合音樂、藝術、環保，帶來一系列精彩活動，讓你一邊感受東區的獨特風貌，一邊輕鬆享受慢活氛圍。今年活動橫跨頂好廣場、瑠公公園、瑠公綠廊帶，並攜手在地百貨策劃春季音樂會，將東區打造成最具文化魅力的春日遊樂場。



▲228連假台北市集「2025混東區生活節」 / 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理



2025混東區生活節將在2/27在頂好廣場正式登場，邀請街頭藝人現場輪番演出，一旁在地文創品牌混市集，帶來許多手作小物、特色美食，邊聽音樂、邊逛市集超愜意。而2/28、3/1則是在瑠公公園放映戶外露天電影，分別播放皮克斯《元素方程式》與日本經典熱血動漫《灌籃高手》劇場版，在最繁華熱鬧的台北都市中，帶給大家不一樣的體驗。



▲228連假台北東區規劃露天電影院 / 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理

2025混東區生活節

活動時間：2/27(四)-3/2(日)

活動地點：頂好廣場、瑠公公園、瑠公綠廊帶

交通方式：捷運忠孝復興站→東區地下街14號出口