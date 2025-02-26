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228連假逛市集！混東區生活節「市集 露天電影」連4天，台北人快來放空。

台北景點 市集 東區 露天電影院
2025-02-26 16:10:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：混東區生活節
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編輯 鄭雅之

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台北人228連假就來東區逛市集、看露天電影院！一年一度的「2025混東區生活節」將在本週強勢回歸，以「綠色生活」為主題，結合音樂、藝術、環保，帶來一系列精彩活動，讓你一邊感受東區的獨特風貌，一邊輕鬆享受慢活氛圍。今年活動橫跨頂好廣場、瑠公公園、瑠公綠廊帶，並攜手在地百貨策劃春季音樂會，將東區打造成最具文化魅力的春日遊樂場。

▲228連假台北市集「2025混東區生活節」 / 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理

2025混東區生活節將在2/27在頂好廣場正式登場，邀請街頭藝人現場輪番演出，一旁在地文創品牌混市集，帶來許多手作小物、特色美食，邊聽音樂、邊逛市集超愜意。而2/28、3/1則是在瑠公公園放映戶外露天電影，分別播放皮克斯《元素方程式》與日本經典熱血動漫《灌籃高手》劇場版，在最繁華熱鬧的台北都市中，帶給大家不一樣的體驗。

▲228連假台北東區規劃露天電影院 / 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理



3月1日更與SOGO合作舉辦「綠廊春日野餐」，結合手作市集與音樂演出，邀請大家攜帶野餐墊，一起迎接春天的美好時光。3/2壓軸登場的是二手惜物市集，與延慧書庫、再生家具合作，提供免費換書、二手家具索取，鼓勵大家落實永續精神。此外，現場還有春日閱覽區與玫瑰花藝工作坊，讓民眾在閱讀與手作花藝中，感受東區的文化魅力。

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▲228連假先來台北東區逛市集、聽音樂會 / 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理

▲228連假連四天「2025 混東區生活節」 / 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理

 

2025混東區生活節

活動時間：2/27(四)-3/2(日)
活動地點：頂好廣場、瑠公公園、瑠公綠廊帶
交通方式：捷運忠孝復興站→東區地下街14號出口

 

 

 

 

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