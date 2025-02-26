228連假即將到來，春日微風輕拂，正是走訪台南，欣賞美景與體驗當地文化的最佳時機。從城市燈會的璀璨燈影，到自然生態的賞鳥之旅，從落羽松與櫻花齊放的春日風景，到溫泉帶來的療癒時光，台南在這個春天為旅人準備了一場視覺與味覺的雙重饗宴。這次的連假，不妨安排一場結合人文風情與自然美景的台南之旅，探索這座城市的多元魅力。



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▲台南228連假最強行程推薦！燈會、溫泉、花海、採草莓6大攻略一次看 / 臺南市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



燈會成為這個連假夜晚最美的風景，台南市區的四大燈會正在進入最後展期，普濟燈會、府城成功燈會、海安燈會與神農街元宵花燈展，各自展現不同風格的燈藝之美。白天可以順遊市區的古蹟景點，如赤崁樓、孔廟與安平古堡，漫步於歷史悠久的街道中，再到國華街、永樂市場與水仙宮市場品嚐美食，入夜後再欣賞璀璨燈景。特別推薦神農街的花燈展，老街巷弄中點綴著各式創意花燈，與歷史建築相互映襯，形成濃厚的古城風情。



新營波光節則帶來更具現代感的光影藝術，湖畔水幕投影搭配音樂與燈光，營造出夢幻的視覺效果。以「路徑之間」為主題的8件燈光作品中，最受矚目的莫過於天鵝湖投影燈光秀，以及以台灣夜市雞蛋糕為靈感的趣味裝置，適合親子同遊或情侶約會，白天還能順遊新營糖鐵五分車與六甲落羽松，將自然與科技結合於一日行程中。



▲新營波光節帶來更具現代感的光影藝術，湖畔水幕投影搭配音樂與燈光，營造出夢幻的視覺效果 / 臺南市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

228連假正逢台南各地花季，六甲落羽松森林在幾波寒流與春雨的催化下，樹葉轉為鮮豔的橙紅色，與周圍的水面倒影相映成趣，成為攝影愛好者的熱門取景地點。而鄰近的農田內，黃波斯菊正盛開，花海與落羽松交錯，為這片鄉野增添詩意。想要遠離城市喧囂，這片風景絕對值得一訪，還可順遊柳營德元埤荷蘭村與乳牛的家，感受鄉村田園的靜謐氛圍。▲六甲落羽松森林在幾波寒流與春雨的催化下，樹葉轉為鮮豔的橙紅色 / 臺南市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理春季的台南不僅有落羽松的紅葉美景，也迎來了浪漫櫻花季。山上花園水道博物館內的河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻將陸續綻放，園區內還有百年羅漢松、琉球松與玉蘭花等，為這座日治時期留下的歷史建築增添春日生機。此外，中央步道種滿波斯菊與百日草，粉嫩色彩隨風搖曳，而博物館周邊的紫色藿香薊與九重葛花籬更為園區增添繽紛色彩。▲上花園水道博物館內的河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻將陸續綻放 / 臺南市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理來到春日的台南，泡湯之旅也是不可錯過的行程之一。楠西龜丹溫泉以「美人湯」聞名，碳酸氫鈉泉水質清澈無味，浸泡後肌膚柔滑細緻，是當地備受推崇的溫泉之一。泡湯後不妨品嚐在地特色美食，如梅嶺酸甜梅子雞與酥脆薑黃雞，讓味蕾與身心都獲得滿足。而關子嶺溫泉則是全球知名的泥漿溫泉，富含礦物質的灰黑色泉水有獨特的護膚效果，泡湯之後可搭配當地經典美食桶仔雞，或在175咖啡公路沿線的景觀咖啡廳，欣賞綠意環繞的山林景色，享受靜謐時光。▲來到春日的台南，泡湯之旅也是不可錯過的行程之一 / 臺南市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理親子旅遊方面，土城鹿耳門聖母廟在連假期間舉辦「迷你軍團體驗營」，設有水彈槍射擊、天堂路挑戰、水榴彈投擲等軍事體驗，讓孩子在遊戲中學習團隊合作，現場還有火舞表演與趣味市集，適合全家大小一同體驗。而善化區的「粉紅泡泡季」則以草莓季為主題，活動現場有舞台競賽、魔術秀、泡泡樂體驗，還可到指定草莓園享受8折採果優惠，讓旅人不僅能參與活動，也能品嚐最新鮮的台南草莓。喜愛汽機車的旅人也有專屬活動，2025台南車展將於2月27日至3月2日在大台南會展中心盛大舉行。今年展覽規模再創新高，涵蓋新車、能源車、重機與相關零配件，車迷可一次探索最新汽機車趨勢。一般民眾只需線上預約即可免費入場，專業人士憑名片換證也能免費參觀，適合熱愛汽機車文化的旅人前往朝聖。除了228連假的活動，春季的台南還有更多花季盛事接續登場。3月8日起，後壁區將舉辦「亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」，展期至3月23日，屆時將展出世界級的蘭花品種與園藝設計。白河木棉花季則於3月14日至3月30日展開，學甲蜀葵花文化季從3月15日起點綴鄉村田野，而西港花旗木活動則於3月17日至4月30日間盛開，為旅人帶來一場持續至春末的花卉盛宴。台南在這個春天準備了豐富的旅遊體驗，無論是白天的賞花行程，還是夜晚的燈會之旅，從溫泉療癒到親子活動，每個人都能找到適合自己的旅行方式。趁著春暖花開，安排一場228連假台南之旅，感受這座城市帶來的獨特魅力。▲台南在這個春天準備了豐富的旅遊體驗 / 臺南市觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

2025 台南 228 連假燈會夜景推薦

普濟燈會（即日起至 3/1）

府城成功燈會（即日起至 3/2）

海安燈會（即日起至 3/2）

神農街元宵花燈展（即日起至 3/2）

新營波光節（2/8 至 3/16）



2025 台南 228 連假春季賞花景點

六甲落羽松森林（即日起至 2/28）

山上花園水道博物館櫻花季（2 月至 3 月）

白河木棉花季（3/14 至 3/30）

學甲蜀葵花文化季（3/15 起）

西港花旗木季（3/17 至 4/30）

後壁亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展（3/8 至 3/23）



2025 台南 228 連假溫泉放鬆之旅

楠西龜丹溫泉（美人湯，碳酸氫鈉泉）

白河關子嶺溫泉（世界三大泥漿溫泉）

梅嶺酸甜梅子雞與薑黃雞（楠西龜丹溫泉周邊）

桶仔雞與東山咖啡（關子嶺溫泉周邊）



2025 台南 228 連假親子活動

土城鹿耳門聖母廟迷你軍團體驗營（2/28 至 3/2）

善化粉紅泡泡季與採草莓優惠（2/28 活動，3/27 前採果 8 折優惠）



2025 台南 228 連假特色景點推薦

新營糖鐵五分車與湖畔光影藝術（新營波光節周邊）

柳營乳牛的家與德元埤荷蘭村（可搭配落羽松行程）

175 咖啡公路與景觀咖啡館（關子嶺溫泉周邊）

安平古堡、赤崁樓、孔廟、市區老街巡禮（搭配市區燈會）