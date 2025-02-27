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> 旅遊 > 免費玩基隆景點7大推薦！基隆人私藏「3分鐘攻頂步道 360度景觀平台」，懶人玩基隆先看。

免費玩基隆景點7大推薦！基隆人私藏「3分鐘攻頂步道 360度景觀平台」，懶人玩基隆先看。

基隆景點 免費景點 步道 容軒步道 more
2025-02-27 18:39:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

基隆景點帶你免費玩！來基隆不能只去廟口夜市吃小吃，基隆地勢靠山還能看到海景，有不少隱藏版步道、看海景點，假日放假玩基隆可不能都沒來過，窩客島這次搜羅7個基隆免費景點，包括3分鐘就能攻頂的懶人級步道，擁有360度環景的景觀平台、必拍潮境公園的海天美景等，通通都能免費進入踏青、美拍，下次來基隆廟口夜市吃美食前，不妨來這7個基隆景點走走。

▲免費玩基隆景點推薦7選，3分鐘完攻懶人級步道、無敵海景景觀平台一次玩 / WalkerLand窩客島整理

▲基隆免費景點7大推薦必玩，基隆人散步清單快跟上 / WalkerLand窩客島整理


懶人最愛基隆幼幼班步道推薦：容軒步道、大武崙山

假日想踏青又不想流得滿身大汗的話，推薦直接到全長約400公尺的「容軒步道」，不僅步行不到10分鐘就能輕鬆攻頂，終點處附近還有360度環繞觀景平台，讓你輕鬆踏青、看風景；而「大武崙山」雖然是基隆小百岳，但其實只要3分鐘就能攻頂，是基隆最容易攻略的小百岳，也能欣賞180度無敵海景景觀，懶人級幼幼班步道先收口袋。

▲懶人最愛基隆幼幼班步道推薦：容軒步道，終點處有360度環繞觀景平台 /jacklsy 提供、WalkerLand窩客島整理

▲懶人最愛基隆幼幼班步道推薦：大武崙山，3分鐘就能攻頂的基隆小百岳 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理


基隆景觀步道推薦：暖東峽谷環狀步道、外木山濱海大道、紅淡山步道

想體驗背群木包圍的森林系步道，可以到「暖東峽谷環狀步道」，沿途樹蔭遮蔽，還可以觀賞到瀑布溪水等景色，有大、小環步道2條路線，建議走休閒級的小環步道，花費時間約只要20分，「紅淡山步道」則是25分鐘就能登頂，觀賞360度無死角的風景；沿著海濱步道而建的「外木山濱海大道」，邊踏青、邊看海感受微風吹拂超愜意。

▲基隆景觀步道推薦：暖東峽谷環狀步道 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理

▲基隆景觀步道推薦：紅淡山步道 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理


基隆免費景點推薦：潮境公園、仙洞巖

玩東北角必去基隆八斗子「潮境公園」，除了能夠觀賞到廣闊的大海、遠方山景，也有飛天掃帚等藝術裝置，吸引許多網美來打卡；天然海蝕洞寺「仙洞巖」的石洞內，有著多個神像可以一路參拜，還有佛手造型的佛手洞，超特別底景景觀讓人就像在地底迷宮洞穴。

▲基隆免費景點推薦：潮境公園 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理

▲基隆免費景點推薦：仙洞巖 /雲大少爺 提供、WalkerLand窩客島整理


容軒步道  位置資訊

地址：基隆市中正區北寧路446巷
完整介紹由部落客「jacklsy」於窩客島分享：230405基隆-容軒步道


大武崙山  位置資訊

地址：基隆市安樂區
完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：基隆小百岳│大武崙山│懶人快攻法捷徑3分鐘即可登頂小百岳│大武崙砲台270度觀景平台│大武崙砲台觀星站


暖東峽谷環狀步道  位置資訊

地址：基隆市暖暖區
完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：基隆CP值高森林系景點│暖東峽谷環狀步道｜可同時欣賞峭壁峽谷雙瀑溪水│享受芬多精負離子森林浴│建議親民路線小環步道只要20分鐘│青山綠水消暑好去處


外木山濱海大道  位置資訊

地址：基隆市中山區湖海路一段
完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：海天一色美景，輕鬆散步的小旅行，基隆外木山情人湖濱海大道 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行


紅淡山步道  位置資訊

地址：基隆市仁愛區
完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：基隆CP值高登山步道│紅淡山步道油桐花季│扶輪塔360度絕美觀景平台│基隆超親民小百岳│25分鐘即可輕鬆攻頂


潮境公園  位置資訊

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號
電話：02-2469-6000
完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【基隆景點】潮境公園｜飛天掃帚、鸚鵡螺溜滑梯、東北角海景，景點/交通攻略 - 貪吃猴的幻想


仙洞巖  位置資訊

地址：基隆市中山區仁安街29-17號
完整介紹由部落客「雲大少爺」於窩客島分享：基隆市中山區基隆：神奇天然海蝕洞寺廟【仙洞巖】，迷宮般的【佛手洞】&【情人湖公園】


 

更多 基隆免費景點 照片：


▲基隆景觀步道推薦：外木山濱海大道 /魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 提供、WalkerLand窩客島整理

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▲基隆景觀步道推薦：暖東峽谷環狀步道 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理

▲基隆景觀步道推薦：暖東峽谷環狀步道 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理

▲基隆景觀步道推薦：暖東峽谷環狀步道 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理

▲基隆景觀步道推薦：紅淡山步道，360度絕美觀景平台 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理

▲基隆免費景點推薦：潮境公園 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理

▲基隆免費景點推薦：潮境公園 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理

▲基隆免費景點推薦：仙洞巖，天然海蝕洞彷彿地底迷宮 /雲大少爺 提供、WalkerLand窩客島整理

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