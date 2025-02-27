士林人、銘傳大學學生又有新的據點了！從台北永康街搬到劍潭站附近的「墨拿mo labo」，以最具代表性的酪梨拿鐵洗版IG，將整顆酪梨當作杯子，再搭上綿密新鮮酪梨果泥，就是顛覆大家的想像。這次搬到劍潭站，不僅有招牌酪梨拿鐵，在夜間也將轉變成KTV酒吧的形式，讓上班族、學生晚上可以來解放壓力。



▲士林咖啡廳酒吧推薦「墨拿」，必點酪梨拿鐵/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲士林咖啡廳酒吧推薦「墨拿」開到凌晨兩點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

士林咖啡廳酒吧 墨拿mo labo

話題十足的「酪梨拿鐵」是將整顆新鮮酪梨為主角，現場將酪梨打成泥狀，並且用酪梨外皮作為容器，將熱拿鐵倒入其中，外圍擺滿新鮮酪梨泥，建議可以和黑糖蜜、酪梨泥、拿鐵一起享用，讓咖啡香氣與酪梨的濃郁口感完美融合，成為台北IG打卡的超夯飲品。整套「酪梨拿鐵」還會再附上單獨一杯咖啡，也可同時體驗到純咖啡的滋味。▲士林咖啡廳推薦「墨拿」整顆酪梨製作的酪梨拿鐵必點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲士林新開店「墨拿」白天咖啡廳、晚上酒吧/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，店內還推出多款酪梨系列飲品，包括海鹽琥珀鮮奶酪梨、琥酪梨布蕾多多、酪梨香蕉奶昔、草莓酪梨奶昔等，讓酪梨控忍不住多來幾次，全喝一輪。現場還有宇治抹茶系列飲品等多款特色飲品，滿足各種口味需求。▲士林劍潭站「墨拿」酪梨系列飲料推薦/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲士林劍潭站「墨拿」使用新鮮酪梨製作特色飲品/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝到了夜晚，則變身為氛圍感十足的酒吧，店內氣氛燈也隨之轉換，並推出799元調酒、韓式燒酒、啤酒兩小時無限暢飲的超值方案，特別的是，夜間還設有KTV歡唱，讓現場更加熱鬧。若當晚有中華隊比賽，店內則會轉播賽事，讓球迷們一起同樂，享受邊喝邊看的熱血氛圍。值得注意的是咖啡飲品和酒類是全天候都有供應，無論是想找間特色咖啡店放鬆，還是晚上來小酌、歡唱或看球賽，墨拿都會是人氣選擇。推薦閱讀： 小巨蛋咖啡廳新選擇！Pastaio noodle cafe開心果法式吐司 酪梨可頌超推。 ▲士林劍潭站酒吧「墨拿」全天候都可以點到調酒/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲士林劍潭站酒吧「墨拿」799元調酒、啤酒、燒酒兩小時無限喝到飽/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：台北市士林區文林路59號

電話： 02 2883 5253

營業時間：12:00~翌日02:00；週六 16:00~翌日03:00；週日 16:00~翌日02:00