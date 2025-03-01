星巴克STANLEY人氣大容量杯款又有新選擇！這次星巴克與STANLEY攜手推出話題新色「STANLEY魅力粉40OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」，將在3/1正式開賣。以超大容量搭配時尚粉色設計，成為日常補水必備單品。除了魅力粉外，更同步推出「STANLEY堅定粉」與「STANLEY櫻花」系列，無論是運動、通勤還是野餐，都能輕鬆提升造型感。
▲星巴克STANLEY粉色系列將於3/1開賣 /星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克STANLEY粉色系列共推出四款 /星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
這款STANLEY魅力粉冷水杯在北美推出時就引爆熱潮，擁有1183毫升的大容量設計，不只適合日常使用，也很適合長時間外出時保持水分充足。不鏽鋼材質搭配把手設計，方便攜帶與飲用。粉色調融合甜美與質感，讓人一拿出來就是目光焦點。不只魅力粉，這次也推出更具個性感的「STANLEY堅定粉」，以金屬漸層粉色展現帥氣風格，適合喜歡時尚感的你。
▲星巴克STANLEY魅力粉冷水杯於北美開賣就造成搶購 /星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
▲星巴克「STANLEY堅定粉」金屬漸層粉色呈現帥氣粉色的另一面 /星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
櫻花季來臨，星巴克也帶來「STANLEY櫻花30OZ冷水杯」，以柔美漸層粉色搭配櫻花造型吸管飾品，彷彿將櫻花紛飛的浪漫帶在身邊，輕鬆為日常增添春日氛圍。這系列粉嫩新款即將在3月1日登場，粉色控們準備開搶，把春天的美好帶回家。
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▲星巴克「STANLEY櫻花30OZ冷水杯」增添春天浪漫氛圍 /星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
星巴克STANLEY粉色系列
上市日期：2025年3月1日
品項、售價：
STANLEY魅力粉40OZ冷水杯（1183ml）：售價$1,750
STANLEY堅定粉40OZ冷水杯（1183ml）：售價$1,750
STANLEY幸福粉30OZ冷水杯（887ml）：售價$1,650
STANLEY櫻花30OZ冷水杯（887ml）：售價$1,980，附櫻花造型吸管飾品