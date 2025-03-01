星巴克STANLEY人氣大容量杯款又有新選擇！這次星巴克與STANLEY攜手推出話題新色「STANLEY魅力粉40OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」，將在3/1正式開賣。以超大容量搭配時尚粉色設計，成為日常補水必備單品。除了魅力粉外，更同步推出「STANLEY堅定粉」與「STANLEY櫻花」系列，無論是運動、通勤還是野餐，都能輕鬆提升造型感。



▲星巴克STANLEY粉色系列將於3/1開賣 /星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



▲星巴克STANLEY粉色系列共推出四款 /星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克STANLEY粉色系列

上市日期：2025年3月1日

品項、售價：

STANLEY魅力粉40OZ冷水杯（1183ml）：售價$1,750

STANLEY堅定粉40OZ冷水杯（1183ml）：售價$1,750

STANLEY幸福粉30OZ冷水杯（887ml）：售價$1,650

STANLEY櫻花30OZ冷水杯（887ml）：售價$1,980，附櫻花造型吸管飾品