228連假要去哪裡玩！！這或許是許多旅人、小家庭正在思考的問題。面對難得的假期，卻苦無靈感、不知道該如何規劃行程？其實，北台灣隱藏著許多值得一訪的魅力景點，無論是自然美景、經典美食，還是適合親子同遊的夢幻飯店，都能讓旅人們收穫滿滿的旅遊回憶。這次，Booking.com精選北台灣五大旅行提案，從溫泉山城到城市探索，從文化體驗到在地美食，讓旅人不必費心規劃，就能輕鬆展開完美旅程。



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首站來到「新北烏來」，這裡不僅擁有豐富的自然景觀，還能體驗被譽為「美人湯」的烏來溫泉。沿著山路前進，旅人可以先探訪壯觀的烏來瀑布，感受飛瀑流洩的震撼景象，接著前往雲仙樂園，乘坐纜車俯瞰青山綠水，還能在湖面上悠閒划船，享受難得的靜謐時光。結束一天的戶外探索，推薦入住「馥蘭朵烏來度假酒店」，這間位於南勢溪畔的溫泉飯店，不僅擁有絕美的景觀，還特別規劃「棋不語」與「空鼓繞」等藝術表演，讓旅人透過感官體驗找回內在平衡，徹底放鬆身心。



想來一場美食之旅？「新竹」絕對是不容錯過的城市。這座有著「風城」美譽的地方，不只有涼爽的天氣，還有許多傳承百年的經典美食。從城隍廟周邊的小吃開始，香氣四溢的鴨香飯、口感豐富的潤餅，甚至是古早味的燒麻糬，每一口都帶著濃厚的新竹風味。夜晚則推薦前往東門市場，這個擁有百年歷史的市場，如今已成為結合文創與美食的特色商圈，旅人可以在這裡品味各種創意料理，同時感受新竹獨特的夜間魅力。如果想在旅途中欣賞城市美景，「新竹國賓大飯店」是不錯的選擇。高樓層的房型能將市區燈火盡收眼底，而飯店內的西餐廳更擁有大片落地窗與綠意盎然的空中花園，讓旅人可以在愜意氛圍中享受一頓美味餐點。如果是親子同遊，宜蘭則是一個能讓全家大小都盡情放鬆的理想目的地。首先，可以前往國立傳統藝術中心，漫步在紅磚街道與復古建築之間，體驗傳統技藝的魅力。下午則適合造訪中興文創園區，這裡由老紙廠改建而成，結合了文創小店與展覽空間，讓旅人能夠在寬敞的草皮上放鬆，也能探索各種創意品牌。到了夜晚，羅東夜市的美食盛宴則不容錯過，蔥油餅、粉圓冰等經典小吃，總能滿足味蕾的期待。想要讓旅程更添樂趣，可以入住「煙波大飯店宜蘭館」，這間以粉紅泡泡為主題的飯店，打造了夢幻打卡區，旅人不僅能在白天拍攝美美的照片，晚上還能參加螢光派對，感受前所未有的住宿體驗。對於喜愛探索文化與藝術的旅人，台北則擁有許多充滿設計感的旅遊地點。其中，「松山文創園區」曾是舊菸廠，如今已轉變為台北的藝術地標，定期舉辦各類展覽與市集，讓旅人能夠沉浸在創意與美學之中。而當夜幕降臨，不妨前往饒河街夜市，品嚐臭豆腐、胡椒餅等經典台灣小吃，讓這趟旅程增添更多味覺記憶。想要延續這場文化饗宴，入住「誠品行旅」是個不錯的選擇。這間以書香為主題的飯店，在大廳與客房內陳列了上百本經典書籍，讓旅人隨時都能被知識與藝術包圍，感受沉靜且富有內涵的住宿氛圍。而對於熱愛現代藝術的旅人來說，華山 1914 文創園區與台北當代藝術館則是不可錯過的景點。這裡時常展出各類當代藝術作品，讓人能夠感受到創意的無限可能。若想在這趟文藝之旅中留下難忘回憶，可以選擇入住「格拉斯麗台北飯店」，這間以哥吉拉造型為特色的旅宿，不僅是台北的亮眼地標，更結合了日式簡約設計與細膩服務，讓旅人在旅途中也能擁有溫馨而舒適的住宿體驗。從山林溫泉到城市探索，從經典美食到藝文旅宿，北台灣擁有無數值得探訪的旅遊景點。無論是想要一場放鬆身心的療癒之旅，還是與親朋好友共度歡樂時光，這份精選的旅行提案，絕對能讓你的連假變得充實又精彩。趕緊準備行李，踏上屬於你的北台灣小旅行吧。

Booking.com 北台灣五大精選行程重點整理

新北烏來 山林溫泉療癒之旅

烏來瀑布：欣賞「台灣八景之一」的壯觀瀑布

雲仙樂園：搭乘纜車俯瞰青山綠水，體驗湖面划船

烏來老街：品嚐竹筒飯、溫泉蛋等特色美食

馥蘭朵烏來度假酒店：房內即可享受溫泉與山景

特別推薦：「棋不語」與「空鼓繞」藝術展演，沉浸式感官體驗



新竹市 經典美食巡禮之旅

城隍廟商圈：品嚐鴨香飯、潤餅、燒麻糬等經典小吃

東門市場：結合文創與美食的百年市場，夜晚氣氛熱鬧

新竹國賓大飯店：高樓層視野可俯瞰整座新竹市

飯店亮點：西餐廳設有大面落地窗與綠意空中花園



宜蘭市 親子旅行放鬆之旅

國立傳統藝術中心：漫步復古街道，體驗傳統工藝

中興文創園區：由舊紙廠改建，結合創意市集與綠地公園

羅東夜市：品嚐蔥油餅、粉圓冰等宜蘭道地美食

煙波大飯店宜蘭館：粉紅泡泡主題飯店，提供獨特住宿體驗

特別推薦：螢光派對活動，增添旅程樂趣



台北松山區 文藝探索之旅

松山文創園區：由舊菸廠改建，定期舉辦藝術展覽與市集

饒河街夜市：品嚐臭豆腐、胡椒餅等經典台灣小吃

誠品行旅：沉浸書香氛圍，大廳與客房皆提供豐富藏書

特色房型：人文、藝術、音樂主題房，打造獨特住宿體驗



台北中正區 當代藝術與日系旅宿之旅

華山 1914 文創園區：潮流設計與藝術裝置展覽豐富多元

台北當代藝術館：欣賞前衛當代藝術與歷史建築之美

格拉斯麗台北飯店：哥吉拉造型地標，結合日式簡約設計

飯店亮點：鄰近捷運站，提供多樣化的特色聯名客房



Booking.com推薦適合不同需求的行程選擇

療癒系旅人：新北烏來，結合溫泉與山林探索

美食愛好者：新竹城隍廟與東門市場，美食選擇豐富

親子家庭：宜蘭文創景點與夜市美食，適合全家同樂

文青旅人：松山文創園區與書香飯店，感受文化氛圍

藝術愛好者：華山文創園區與當代藝術展覽，探索創意設計

官網：Booking.com