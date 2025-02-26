六福村228連假優惠再度回歸，今年推出全新「數字優惠」玩法，讓遊客以超值價格輕鬆暢玩樂園。從2025年2月28日至3月2日，六福村一次釋出兩大票價優惠，韓劇迷與地方居民都能享有專屬折扣。今年更首度結合時下最夯的韓劇元素，推出「六福發票魷點樂」與「數字魷樂園」兩種玩法，只要符合條件，即可享受最低499元的優惠票價。



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▲ / 六福村提供、WalkerLand窩客島整理



想要用最划算的價格入園，只需持2025年第一季發票，若發票上數字對中韓劇玩家編號，即可用499元入場。若是熱愛角色扮演的劇迷，只要變裝成韓劇角色，即可用599元購票，沈浸式體驗樂園冒險。除了韓劇迷專屬優惠，桃園與新竹居民同樣享有獨家好康。凡身分證字號為H、J、O或設籍於桃竹地區的鄉親，現場出示證件即可以599元入場，輕鬆暢玩六福村四大主題園區，享受最熱血刺激的假期。



三月女神月，六福村也為所有女孩準備了一場專屬盛宴。從3月3日至3月31日，凡女性遊客攜伴同行，現場購買「閨蜜雙人套票」，即可享有半價優惠，以1388元(原價2800元)體驗全園區設施。無論是想探索非洲部落與可愛動物近距離接觸，還是挑戰南太平洋區的超高人氣設施「大怒神」，都能以最划算的價格玩遍樂園。不論是姊妹淘出遊，還是母女共度春日時光，這檔限定優惠都不容錯過。



▲ / 六福村提供、WalkerLand窩客島整理

若想體驗更奢華的旅程，不妨入住關西六福莊，享受「花現女神出遊」專案。即日起至4月30日，雙人入住剛果藍天或剛果原野房型，即可獲得六福村雙人門票、非洲探險遊戲島體驗以及淺山農場生態導覽，還可額外參加「淺山窯烤DIY體驗」活動(須提前預約)。最特別的是，若雙人入住組合中有一位女性，還可免費升等為三人同行，等於三人共享兩人價格，無論是情侶、閨蜜還是親子同行，都是省錢又高CP值的選擇。專案價格6338元+10%服務費，包含住宿、美食與樂園門票，讓三月春遊更輕鬆自在。▲入住關西六福莊，享受「花現女神出遊」專案。即日起至4月30日，雙人入住剛果藍天或剛果原野房型，即可獲得六福村雙人門票 / 六福村提供、WalkerLand窩客島整理▲雙人入住組合中有一位女性，還可免費升等為三人同行，等於三人共享兩人價格 / 六福村提供、WalkerLand窩客島整理







六福村 228 連假優惠

活動期間：2025/02/28 - 2025/03/02



六福發票魷點樂

持2025年第一季發票，發票號碼對中韓劇玩家編號，入場購票享 499 元優惠（原價 1400 元）



數字魷樂園

變裝成韓劇角色（需符合規定），入場購票享 599 元優惠（原價 1400 元）



桃竹鄉親優惠

設籍桃園、新竹或身分證字號 H、J、O的遊客，現場購票享 599 元優惠（原價 1400 元）



六福村三月女神專屬優惠

活動期間：2025/03/03 - 2025/03/31

閨蜜雙人套票：女性雙人同行，現場購票，優惠價 1388 元/2 人（原價 2800 元），可暢玩四大主題村：非洲部落、南太平洋、美國大西部、阿拉伯皇宮



關西六福莊「花現女神出遊」住房專案

活動期間：即日起 - 2025/04/30

雙人入住優惠：

剛果藍天或剛果原野房型

含雙人早餐+六福村門票雙人份

附贈非洲探險遊戲島體驗與淺山農場生態導覽

旺日（週五、週日）免加價

假日加碼優惠（指定旺日/假日入住）：

免費體驗「淺山窯烤DIY」活動（須提前預約）

終極加碼優惠：

雙人入住組合中若有 1 位女性，可免費升等為三人入住（免額外加價）

專案價：6338 元+10% 服務費