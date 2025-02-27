7-11三月迎來粉嫩櫻花季，呼應即將登場的「高雄櫻花季」音樂節，特別推出粉嫩系霜淇淋新品「韓國草莓巴斯克霜淇淋」，還沒開賣就在網路掀起話題。這次同步推出「櫻花玫瑰風味思樂冰」以及多達50款櫻花季限定新品零食、預購周邊小物，打造最粉嫩櫻花季。



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▲7-11櫻花季新品，韓國草莓巴斯克霜淇淋新品必吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲7-11霜淇淋新品，韓國草莓巴斯克霜淇淋，隱藏版繡球花造型 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-11 櫻花季甜點新品推薦

這次櫻花季主題3/5-4/1，7-11推出全新口味「韓國草莓巴斯克霜淇淋」嚴選韓國雪香草莓，搭配濃郁巧達起司，重現巴斯克乳酪蛋糕的微鹹風味，買兩支再贈送乾燥草莓果丁，或是用5元加購，讓層次更加分。在限定門市還有隱藏版「繡球花造型霜淇淋」，讓粉絲們拍照更可愛。此外，7-11也推出粉嫩系「櫻花玫瑰風味思樂冰」，融合粉嫩櫻花與優雅玫瑰香氣，打造療癒春日氛圍。▲7-11霜淇淋新品「韓國草莓巴斯克霜淇淋」兩支再贈送乾燥草莓果丁 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11霜淇淋新品「韓國草莓巴斯克霜淇淋」3/5開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只冰品，7-11這次櫻花季，推出超粉嫩櫻花主題專案架，3/5-4/1期間，指定零食糖果享有兩件8折、三件77折優惠，還有「伊藤園櫻花風味綠茶」、「櫻花季草莓優格脆餅球」等粉嫩包裝新品，還有限量販售的「韓國熊津決明子茶、KitKat粉紅莓果脆皮冰棒」，7-11更與七見櫻堂聯名推出「櫻花盛開時莓果蛋糕」，荔枝玫瑰、草莓與莓果庫利交錯堆疊，視覺與味覺都充滿春天的浪漫氣息。▲7-11櫻花季新品，櫻花主題專案架，推出櫻花限定主題零食 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11櫻花季新品，櫻花主題專案架，推出櫻花限定主題零食與甜點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝櫻花季必買的粉嫩小物，這次也在小七預購開賣。3/5上午11點起限量預購推出迪士尼、三麗鷗Hello Kitty、史努比等IP主題小物，必買包含三麗鷗束口袋、絨毛鯊魚夾，還有超精緻迪士尼刺繡別針、刺繡口金化妝包，史努比玩偶也換上櫻花主題服裝，粉絲們通通要收藏。▲7-11櫻花季新品，櫻花季必買迪士尼系列刺繡周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11櫻花季新品，櫻花季必買史努比、三麗鷗系列周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，7-11這次在高雄櫻花季，首度攜手韓國戲劇男神金秀賢於3/30於高雄夢時代舉辦專屬粉絲見面會，粉絲在3/3起只要使用OPENPOINT點數10點就可獲得抽籤資格，使用OPENPOINT點數100點還有機會抽到VIP區，限額50名幸運粉絲將擁有與金秀賢合照的機會，粉絲們通通要衝。▲7-11櫻花季新品，櫻花季新品冰品推薦必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11韓國草莓巴斯克霜淇淋新品，櫻花季新品必吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/03/05

推薦品項：

櫻花盛開時莓果蛋糕：59元

LOTTE 生雪見大福：65元

雪淋霜「韓國草莓巴斯克霜淇淋」：49元

櫻花玫瑰風味思樂冰：中杯 30元、大杯 39元、特大杯 45元

OPEN! 花瓣草莓風味甜甜圈：39元

KitKat​ 粉紅莓果脆片冰棒：79元



7-ELEVEN 櫻花季限量週邊預購小物推薦

限量束口萬用提袋（共6款）：預購價 199元/款

限量造型野餐墊（共3款）：預購價 399元/款

限量彎把花邊折傘（共3款）：預購價 399元/款

限量鯊魚夾髮飾（共2款）：預購價 199元/款

限量迪士尼刺繡別針（3入組）（共2款）：預購價 239元/款

限量SNOOPY 櫻花和服鑰匙圈 ：預購價 349元/款

限量迪士尼刺繡口金化妝包（共2款）：預購價 399元/款

限量小熊維尼刺繡掛繩名片夾：預購價 469元/款

限量 SNOOPY 櫻花 34cm 絨毛玩偶（共2款）：預購價 549元/款