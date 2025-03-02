飛日本九州又多一個選擇！台灣虎航宣布，將於2025/4/2正式開航桃園直飛大分航線，這不僅是台灣虎航在日本的第21個航點，也是繼福岡、佐賀、宮崎後，第4條直飛九州的航線。隨著這條新航線的加入，九州的旅遊串聯變得更加方便，無論是想泡湯放鬆，還是想探索當地美景，都能用更輕鬆的方式抵達目的地。



▲台灣虎航桃園直飛至大分，優惠最便宜1799元起 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



為了慶祝開航，台灣虎航還推出限時優惠，單程未稅NT$1,799起，搭乘期間從4月一直到10月，讓旅客用超值價格開啟一場說走就走的九州之旅。提到大分，許多人第一個想到的就是「溫泉」，有著名的「別府溫泉」和「由布院溫泉」，無論是熱氣蒸騰的溫泉街、充滿日式風情的溫泉旅館，還是能邊泡湯邊欣賞美景的露天溫泉，都讓人忍不住想立刻訂機票出發。



▲九州大分必去別府景點「海地獄」 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

虎航 桃園大分直飛 首航日期

此外，大分不只有溫泉，還有許多值得一遊的景點，例如氣勢磅礡的「九重夢大吊橋」、湖水倒映著四季美景的「金鱗湖」，還有可以近距離觀察野生獼猴的「高崎山自然動物園」，都讓這座城市充滿魅力。現在有了台灣虎航的直飛航班，旅客可以更輕鬆地安排自己的行程，無論是純泡湯之旅，還是結合美食與大自然的放鬆之旅，都變得更加便利。▲日本九州景點「九重夢大吊橋」為日本第一大步行者吊橋 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲ 九州大分「高崎山自然動物園」是以日本猴子為主 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝這次的桃園－大分航線，初期每週提供兩班直飛航班，讓旅客有更多選擇。去程航班IT750於每週三、六的中午12:00從桃園機場出發，回程航班IT751則於每週三、六下午16:30從大分機場飛回桃園。這樣的時間安排相當友善，不管是週三請個假提前出發，還是週六來個週末快閃泡湯之旅，都非常適合。而且，台灣虎航在九州已有福岡、佐賀、宮崎等航點，現在再加上大分，旅客可以自由搭配不同航點進出，讓旅遊行程更具彈性。推薦閱讀： 大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。 ▲ 虎航桃園-大分直飛將於4/2首航/ WalkerLand窩客島整理提供

開航日期：2025年4月2日



虎航 桃園大分直飛 航班資訊

IT750（去程）：每週三、六 12:00 自桃園機場起飛

IT751（回程）：每週三、六 16:30 自大分機場起飛



虎航 桃園大分直飛優惠

開賣優惠：單程未稅NT$1,799起

促銷期間：即日起至2025年2月28日 23:59

適用搭乘期間：2025年4月2日至2025年10月25日

優惠詳情：請見 虎航台北直飛日本大分活動網頁