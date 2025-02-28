228連假將至，新北市特別策劃一系列春季旅遊活動，從淡水的文化古蹟、美食小吃，到北海岸的杜鵑花展、溫泉體驗，甚至還有全球熱門遊戲 Pokémon GO 專屬官方路線，讓旅客在春日陽光下享受最豐富多彩的旅程。今年的行程規劃不僅結合了歷史、自然、藝術與科技，更滿足親子、文青、美食愛好者以及遊戲迷的需求，打造專屬於新北的春季旅遊盛宴。



推薦閱讀：228連假五大旅遊勝地！烏來溫泉、新竹美食、宜蘭親子遊，懶人包行程一次搞定。



▲2025萬金杜鵑花展邀請多位藝術家、職人與在地花農攜手打造獨特花藝裝置，共賞春日花海之美 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



其中，新北市淡水古蹟博物館這次推出別具創意的「淡古聯萌」特展，將歷史悠久的古蹟擬人化，透過Q版角色賦予建築新生命，讓旅客以輕鬆有趣的方式深入認識淡水文化。本次展覽邀請知名繪師「蚩尤」操刀，打造10隻專屬角色，並首度以立體化方式呈現，讓遊客可以與這些古蹟角色近距離拍照互動。



▲新北市淡水古蹟博物館這次推出別具創意的「淡古聯萌」特展，將歷史悠久的古蹟擬人化，透過Q版角色賦予建築新生命 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

展覽期間還有多媒體展示區，完整呈現紅毛城、小白宮等地標的歷史發展，搭配限定文創商品，讓旅客能夠帶回獨特紀念品，留存旅遊回憶。展覽自2024年2月2日起至2025年3月15日，每日9:30至19:30開放，除了每月第一個星期一休館外，全年歡迎遊客蒞臨。來到淡水，除了欣賞古蹟，還不能錯過當地的特色美食。淡水老街以其道地小吃聞名，如香氣四溢的阿給、酥脆可口的魚酥、入味Q彈的鐵蛋，以及鮮甜彈牙的花枝丸，都是不可錯過的美味選擇。此外，旅客還可以搭乘淡水渡船前往八里左岸，沿著河岸步道悠閒騎乘單車，欣賞淡水河的自然景致。如果想要進一步感受歷史與藝術的結合，不妨前往滬尾砲台、雲門劇場或文化園區，享受一場深度的人文之旅。▲參展完可順遊至附近熱鬧的淡水老街，品嚐在地美食 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理除了淡水的文化行程，2025年2月27日至3月30日間，新北市政府將舉辦「萬金杜鵑花展」，以萬里與金山雙展區打造北海岸最美春日景色。今年的展區擴大，萬里展區涵蓋觀光公園與瑪鋉運動公園，沿著溪畔規劃夢幻粉色杜鵑花廊道，搭配日式庭園造景，讓旅客彷彿置身日本京都的春日盛景。金山展區則以中山溫泉公園為核心，展出12組創意花藝作品，透過藝術設計展現杜鵑花的不同風貌。此外，金山以溫泉聞名，旅客不僅能夠賞花，還能在泡湯中放鬆身心，享受悠閒的春日時光。除了賞花，金山老街的鴨肉與地瓜美食、龜吼漁港的新鮮海產，都是值得一試的美食亮點。而白沙灣、富貴角燈塔、石門洞等地更是踏青賞景的好選擇，讓北海岸的春季旅程更加豐富。今年的杜鵑花展更與旅行社合作，推出「北海岸賞萬金杜鵑一日遊程」，提供限時買一送一優惠，邀請全台旅客共賞這片春日花海，體驗專業導覽與精選美食行程，讓旅遊更加輕鬆便捷。除了文化與自然行程，Pokémon GO的玩家也有福了。新北市為迎接全球訓練家，特別規劃10條官方路線，鼓勵玩家邊旅遊邊捕捉寶可夢。北海岸更設有三條特別推薦的路線，分別為淡水、三芝和金山。淡水路線從淡海輕軌終點站的漁人碼頭出發，沿途可欣賞情人橋與台灣首個海港表演場，日落時更是攝影愛好者的天堂。三芝路線則以芝蘭公園的海上觀景平台為亮點，水藍色波浪長廊與巨型婚戒裝置藝術，為遊客提供360度環繞海景的獨特視角。淺水灣濱海公園的沙灘廣闊，適合赤腳漫步，享受無拘無束的海邊時光。金山路線則以美食與溫泉結合，從金包里老街的鴨肉羹與花生酥開始，最後來到中山溫泉公園，體驗礦物質豐富的天然溫泉，為旅途畫下完美句點。這次228連假，新北市精心策劃的旅遊行程，無論是文化愛好者、賞花迷、溫泉控，還是遊戲玩家，都能找到最適合自己的活動。不論是漫步於淡水古蹟與河岸風光、探索萬金杜鵑花海，或是在北海岸泡湯放鬆，這個春天都能在新北找到屬於自己的美好回憶。新北市政府誠摯邀請全國旅客把握連假時光，一起前來體驗最繽紛多彩的春日旅遊盛宴。▲萬金地區種植杜鵑花搭配在地景色，充滿春天氣息 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

2025 新北 228 連假旅遊活動路線總整理

淡水文化與歷史探索路線

淡水古蹟博物館「淡古聯萌」特展（2/2 - 2025/3/15）

淡水老街美食巡禮（阿給、魚酥、鐵蛋、花枝丸）

淡水渡船 ➝ 八里左岸騎行（河岸風光）

滬尾砲台 / 雲門劇場 / 文化園區（歷史與藝術結合）



北海岸萬金杜鵑花展路線（2/27 - 3/30）

萬里展區：觀光公園、瑪鋉運動公園（粉色杜鵑花廊道 + 日式庭園）

金山展區：中山溫泉公園（12 組創意花藝 + 賞花泡湯體驗）

金山老街美食巡禮（金山鴨肉、地瓜美食）

龜吼漁港品嚐海鮮

白沙灣 / 富貴角燈塔 / 石門洞（踏青賞景）



Pokémon GO 官方推薦路線

淡水路線：漁人碼頭 ➝ 情人橋 ➝ 海港表演場（自然景色 + 捕捉寶可夢）

三芝路線：芝蘭公園 ➝ 波浪長廊 ➝ 巨型婚戒裝置藝術 ➝ 淺水灣濱海公園（海景 + 沙灘散步）

金山路線：金包里老街 ➝ 中山溫泉公園（美食 + 泡湯 + 寶可夢抓捕）



北海岸一日遊行程

萬金杜鵑花展 ➝ 金山老街美食巡禮 ➝ 金山溫泉泡湯

野柳地質公園奇岩探訪 ➝ 龜吼漁港品海鮮 ➝ 石門洞踏青

淡水文化巡禮（淡水古蹟博物館 + 老街）➝ 八里左岸騎行

新北市觀光旅遊網

新北旅客Facebook粉絲專頁