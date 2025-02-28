牛排控注意！台北喜來登大飯店的「安東廳」牛排館推出超划算的「平日午間套餐」，讓牛排控用超值價格享受高級牛排。即日起到4月30日，週一到週五中午時段，只要1,280元就能享受三道式套餐，包含開胃菜或湯品、主餐、裸麥麵包，還有最大亮點「八款配菜無限續」，優惠等同於67折起，牛排控們可以用更便宜的價格大啖美食，怎麼吃都超值。



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▲1280元爽吃頂級牛排！台北喜來登安東廳推限時午間套餐配菜加碼無限續 / 台北喜來登安東廳提供、WalkerLand窩客島整理



安東廳的裝潢超有氣勢，靈感來自凡爾賽宮的鏡廳，搭配巴洛克風格設計，讓牛排控們一踏進餐廳就有種貴族用餐的感覺。這次的午間套餐不僅價格親民，選擇更是豐富，完全不輸高級牛排館。最特別的是「八款配菜無限續」，包含辣味玉米、香料馬鈴薯、起司玉米糕、炒蘑菇、炸薯條、花椰菜、娃娃菜等，每樣都可以一直加，讓牛排控吃得滿足又過癮。



此外，前菜的選擇超多，像是米其林名菜「鮪魚塔塔．韓式辣醬」，還有酥炸廣島牡蠣、大蒜澎湖淡菜、香料蒜油蝦、法國鄉村肉派，或是經典的焗烤洋蔥湯、蘑菇卡布奇諾等，共九種選擇，每一種都超有誠意。主餐更是厲害，最推薦的是「美國30天乾式熟成丁骨牛排」，經過乾式熟成後，肉質更加濃郁，再用高溫爐烤鎖住肉汁，外酥內嫩，一次滿足想吃菲力的細緻口感和紐約客的嚼勁。



▲米其林名菜「鮪魚塔塔．韓式辣醬」 / 台北喜來登安東廳提供、WalkerLand窩客島整理

如果牛排控不想吃丁骨，還有肋眼、紐約客、菲力等牛排選擇，甚至有「紐西蘭Lumina高地和羊」，這款羊肉油花細緻，口感軟嫩，搭配發酵辣椒醬與波特酒醬，讓味道更有層次。當然，除了肉類還有海鮮選擇，像是波士頓龍蝦燉飯、挪威鮭魚佐青醬、台灣櫻桃鴨胸等，菜單豐富到讓牛排控們選擇障礙大爆發。如果還有胃可以裝甜點的話，可以加280元升級甜點，推薦「抹茶磅蛋糕」，靜岡抹茶搭配白巧克力慕斯和糖漬草莓，茶香濃郁不甜膩。或者可以試試「可可熔岩」，使用米歇爾卡亞碧72%巧克力，搭配黑松露冰淇淋，入口即化、香氣四溢。還有經典蘋果酥派、荔枝慕斯佐紫蘇凍等選擇，每款都是視覺與味覺的雙重享受。▲安東廳的裝潢超有氣勢，靈感來自凡爾賽宮的鏡廳，搭配巴洛克風格設計，讓牛排控們一踏進餐廳就有種貴族用餐的感覺 / 台北喜來登安東廳提供、WalkerLand窩客島整理





台北喜來登安東廳 平日午間吃到飽優惠

活動期間：2025年3月10日至2025年4月30日（週一至週五）

用餐時段：午間 11:30 至 14:00

優惠內容：平日午間套餐：每人 1,280元＋10% 服務費

套餐內容：

前菜或湯品（9款選擇）

主餐（多款海陸料理）

裸麥麵包

8款配菜無限續點（辣味玉米、香料馬鈴薯、起司玉米糕、炒蘑菇、炸薯條、花椰菜、娃娃菜等）

餐後飲品

甜點升級：加價 280元 可選擇精緻甜點，如抹茶磅蛋糕、可可熔岩、蘋果酥派、荔枝慕斯等

用餐地點：台北喜來登大飯店 2樓 安東廳牛排館（台北市忠孝東路一段12號）

訂位專線：02-2321-1818（訂席中心）