國父紀念館站預約制日本料理「琥珀割烹」迎來一週年，推出春季限定新菜單。這間隱身信義區巷弄的日料名店，由日本米其林二星監修，堅持割烹精神，帶來關西經典與關東創新的完美融合，也是許多人約會、吃日料的口袋名單，這次琥珀割烹推出新菜，趁情人節約會吃一波。



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▲情人節約會日料推薦，琥珀割烹週年新菜鴨治部煮，約會先訂位 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



琥珀割烹本季新菜「鴨治部煮」靈感來自金澤的傳統料理，選用宜蘭熟成十天的胭脂鴨，以低溫燉煮搭配日式秘製高湯，撒上宜蘭三星蔥，湯頭醇厚回甘，將台日風味完美融合。除了講究湯底層次之外，這道料理還特別加入手工丸子與當季蔬菜，細膩展現鴨肉的鮮嫩口感。



▲琥珀割烹本季新菜「鴨治部煮」，預約制日本料理「琥珀割烹」必吃推薦 / 琥珀割烹提供、WalkerLand窩客島整理

琥珀割烹

不只新菜，琥珀割烹經典料理更是粉絲們朝聖必吃，粉絲不可錯過的「胡麻豆腐」耗時四天製作，口感細緻如河豚白子，入口即化。另一道「章魚柔煮」則經四小時低溫燉煮，呈現極致軟嫩的細膩口感。從選材、火候控制到調味拿捏，每道料理皆體現割烹精神，也讓粉絲們先訂位，趁情人節吃一波。▲預約制日本料理「琥珀割烹」必吃推薦胡麻豆腐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲預約制日本料理「琥珀割烹」必吃推薦章魚柔煮 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市信義區逸仙路32巷15號1樓

電話：0287863320

線上訂位：https://walkr.tw/rES6pq0q



▲情人節約會日料推薦琥珀割烹 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝