台灣壽司控有福了！壽司郎在台灣正式邁入7周年，門市數更突破50家大關，再度拓展版圖進駐板橋新埔，2月28日「壽司郎新北板橋新埔店」將在三猿廣場盛大開幕。新店坐落捷運板南線新埔站4號出口，空間寬敞、座位多達152席，讓更多人可以輕鬆享受道地日式壽司。不只板橋居民有口福，這次壽司郎也祭出全台優惠，經典極上鮪魚大腹只要40元、生鮭魚單貫35元，讓全台粉絲一起同慶這個重要里程碑。



▲壽司郎板橋二號店開幕，壽司郎50間分店推全台鮭魚壽司優惠 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理



▲壽司郎生鮭魚35元優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

壽司郎50店達成 & 板橋新埔店開幕優惠整理

壽司郎這次新店進駐三猿廣場，成為板橋第2家、新北第9家分店，對於板橋壽司迷來說，等於是再多了一個隨時能報到的好去處。除了美味壽司，新店還同步推出「臉書按讚現折40元」、「滿額送限定A4資料夾」以及「滿額再送40元折價券」等3大優惠，開幕第一週直接讓粉絲吃好吃滿，錯過可惜。▲壽司郎板橋二號店開幕推三大優惠 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理這次壽司郎50店達成，全台門市同步推出「極上鮪魚大腹」40元、「生鮭魚」35元的超值優惠，不論是鮪魚控還是鮭魚迷，都能用超划算價格品嚐最經典的生魚片。活動從2月28日開始，售完為止，想吃的手腳一定要快。而板橋新埔店則加碼推出限定優惠，內用滿300元、參加臉書按讚活動就能現折40元，滿600元折80元，以此類推，消費滿額還能拿到限定A4資料夾及40元折價券，讓粉絲不只吃得開心，還有滿滿好康帶回家。推薦閱讀： 炸雞控吃228優惠！德州美墨炸雞「無麵包炸雞堡」送薯條，只有3天。 ▲壽司郎極上鮪魚大腹 40元 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

1、50店同慶優惠（2/28起 至售完為止）

2、極上鮪魚大腹 40元、生鮭魚35元，全台壽司郎門市適用。



壽司郎 板橋新埔店限定優惠

活動時間：2025/2/28～3/6

活動內容：

1、臉書按讚折扣：內用滿300元，按讚即現折40元，滿600元折80元，以此類推。

2、滿額贈A4資料夾：滿300元再送開幕限定A4資料夾，數量有限送完為止。

3、滿額贈40元折價券：滿300元再送40元折價券1張（3/7後可用），滿600元送2張，以此類推。



壽司郎新北板橋新埔店資訊

地址：新北市板橋區文化路一段368號1樓（三猿廣場）

試營運時間：2/28～3/13 12:0021:00（最後點餐20:30）

正式營運時間：3/14起 11:0022:00（最後點餐21:30）