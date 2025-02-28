星巴克再度拓展特色門市版圖，這次來到東北角的萬里區，正式開設全新「萬里門市」。這間門市的設計靈感來自當地著名景點萬里翡翠灣，以風帆為概念打造出獨特的建築風格，讓顧客能夠在藍天碧海間，品味一杯高品質咖啡。為慶祝新店開幕，星巴克推出多款萬里限定商品，並舉辦滿額贈禮活動，吸引咖啡迷前來探索這座海景門市的魅力。



▲星巴克萬里門市新開幕，海景咖啡廳推薦必拍 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



▲星巴克萬里門市以風帆做為建築設計發想 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

星巴克萬里門市

「萬里門市」的建築設計極具巧思，門市外觀以屋頂傾斜設計，猶如乘風破浪的風帆，在蔚藍天空與海景的映襯下，彷彿正在揚帆啟航。門市側面則採挑高立面設計，進一步強調海洋元素，讓人一踏入店內就能感受到滿滿的海風氣息。店內的藝術牆面描繪了品牌謬思Siren女神在海洋中自在悠遊的畫面，象徵星巴克咖啡豆穿越海洋來到萬里，為這片海濱帶來更多風味體驗。▲星巴克萬里門市有大面落地窗，可以看見海景 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克萬里門市店內以海洋為主題，Siren女神在海洋中自在悠遊的畫面 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理除了外觀與內裝設計富含巧思，萬里門市的吧檯區同樣展現濃厚的海洋氛圍。藍色系壁磚搭配特殊造型燈具，靈感來自深海生物花園鰻，營造出如同潛入海底世界的感受。地板則選用木紋地磚，讓人宛如站在船隻甲板上，與整體風帆意象相呼應。此外，萬里門市更是星巴克在新北市的第二間車道型服務門市，提供Drive-Thru車道點餐服務，讓顧客不需下車就能輕鬆購買咖啡。▲星巴克萬里門市店內猶如身處在海洋世界般 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理▲星巴克萬里門市是新北第二間提供車道型服務的門市 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理星巴克萬里門市帶來了一系列限定商品，讓咖啡迷能將海洋風情帶回家。其中「萬里風情馬克杯」以3D插畫風格展現當地特色，如野柳女王頭、萬里三大蟹及馬拉松跑者，充滿在地故事感。「海豚之舞不鏽鋼把手杯」與「海豚之舞不鏽鋼杯」則以銀色花紙工藝打造出靈動的海豚圖案，當轉動杯身時，彷彿能看到海豚悠遊其中。此外，「STANLEY海水藍20OZ不鏽鋼吸管杯」則以漸層藍色設計，完美呈現海天一線的美景，而「24OZ Bling沙灘TOGO冷水杯」更在透明外杯內注入白色細沙，帶來濃厚的夏日氛圍。▲星巴克萬里門市推出一系列限定海洋周邊商品 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理除了飲品與杯款，星巴克更推出實用的周邊商品。「拼接筒型隨行斜背袋」運用帆布與仿竹編材質，搭配藍白拼接設計與抽繩背帶，展現海洋風格。「萬里風情隨行卡」則結合萬里門市建築特色與在地景點，象徵星巴克與這片土地的美好連結。▲星巴克萬里門市限定周邊除了有杯子，也有隨行卡 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理為慶祝新門市開幕，星巴克特別推出限時滿額贈活動。即日起至3月2日，凡於萬里門市消費滿1,200元，即可獲得「星巴克小熊手機掛繩」；消費滿2,800元則能帶回「星巴克簡單獨享碗盤組」。此外，3月3日至3月20日期間，消費滿1,500元可獲得「星巴克輕時尚手提收納包」，滿2,800元則依然能獲得「星巴克簡單獨享碗盤組」。推薦閱讀： 全家咖啡新品！香甜「椰棗蜜拿鐵 椰棗蜜牛奶」9折，迎接清真齋戒月。 ▲星巴克萬里門市開幕期間，推出滿額送星巴克周邊 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理

開幕日期：2025/2/28 週五09:00

地址：新北市萬里區玉田45之6號

門市電話： 02-24926653；門市傳真：02-24927120

營業時間：週一~週日08:00-19:30



星巴克萬里店開幕優惠

2/28~3/2：

單筆消費滿1,200元，贈「星巴克小熊手機掛繩」。

單筆消費滿2,800元，贈「星巴克簡單獨享碗盤組」。



3/3~3/20

單筆消費滿1,500元，贈「星巴克輕時尚手提收納包」。

單筆消費滿2,800元，贈「星巴克簡單獨享碗盤組」。