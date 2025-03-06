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藏在古蹟的新加坡酒吧！亞洲50大酒吧常客「Gibson」，自製醃洋蔥融入調酒。

新加坡酒吧 新加坡美食 Gibson
2025-03-06 22:24:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

調酒迷必訪新加坡酒吧！「Gibson」藏身於新加坡歐南園公園附近的顏氏公會二樓，建築物本身超過80年歷史，酒吧氛圍也散發著懷舊迷人的氣息；2016年開幕的「Gibson」，蟬聯數年亞洲50大酒吧的肯定，早已累積一票忠實粉絲，不少日本調酒迷也慕名而來。

▲新加坡酒吧推薦！Gibson獲選亞洲50大酒吧數次/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲新加坡酒吧Gibson藏在80年古蹟的二樓/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「Gibson」進駐Outram Park 周邊的古蹟之中的二樓、和顏氏公會同一棟，而一樓則是隸屬同集團、走日式風格路線的酒吧「LIVE TWICE」，酒量好的調酒迷可以一次蒐集兩家新加坡酒吧！「Gibson」的彩色玻璃窗吧台散發著濃郁的懷舊感，猶如向具有歷史意義的建築致敬。值得一提的是，由於「Gibson」的首席調酒師Gento Torigata 為日本人，因此也將日本餐飲文化融入酒吧，包含以茶飲取代常溫水給顧客，也不乏日本調酒迷專程前來新加坡朝聖。

▲Gibson調酒推薦「Longan Negroni」，果香鮮明/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

這裡最經典調酒自然是和酒吧同名、​​​​​​​注入日本精神的「Gibson」，以Roku Gin為基底調製、內含自製醃洋蔥和切成花瓣造型的萊姆皮，並隨調酒附上三款小點心，讓調酒迷感受搭配不同食物的風味變化；若偏好果香氣息的調酒迷，特別推薦「Longan Negroni」，將龍眼浸泡在東印度群島乾杜松子酒、搭配Ginjo 清酒苦艾酒與金巴利等，最後以一顆龍眼點綴，喝起來有突出的果香和花香。

推薦閱讀：世界50大酒吧常客！調酒迷必來新加坡酒吧「Jigger & Pony」，亞洲50大酒吧第3名。

▲Gibson消費即隨機贈送自製調酒明信片/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

Gibson店家資訊

地址：20 Bukit Pasoh Rd, 2nd Floor
電話：+65 9114 8385

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