牛排餐廳不再是牛肉獨占舞台的場域，Texas Roadhouse德州鮮切牛排正式宣佈，自2025年2月25日起，全台門市同步展開「More Than Beef無牛季」，以全新8道非牛料理陣容，顛覆大眾對牛排餐廳的既定印象。活動期間，從榮獲美國藍緞帶獎的冠軍豬肋排，到全新登場的手撕豬迷你堡，再到嫩煎鱸魚與德州風味炸雞，每一道料理都鎖定不吃牛的「無牛族」，滿足不同飲食需求。更特別的是，Texas Roadhouse首創全台唯一「非牛公投」，邀請消費者到店品嚐並票選最喜愛的無牛美味，最終票選冠軍將於4月14日推出限定買一送一優惠，讓全民共享無牛美食風潮。從台北到台中，從桃園到新竹，這場以非牛料理為主角的飲食革命，已經正式展開。



▲Texas Roadhouse 8大非牛料理搶先吃！再加碼非牛公投4月買一送一 / Texas Roadhouse提供、WalkerLand窩客島整理



Texas Roadhouse德州鮮切牛排自2015年登台，至今已深耕台灣市場10年，這次「無牛季」的發起，正是回應台灣消費者的真實需求。根據Texas Roadhouse內部調查，台灣有不少消費者因為宗教信仰、農村家庭背景、風水命理，甚至是「金牛座不吃牛」等五花八門理由，選擇避開牛肉。為了讓這群「無牛族」也能自在享受牛排館的熱情服務與美式炭烤美味，Texas Roadhouse特別企劃「More Than Beef無牛季」，將8款經典非牛料理推上主舞台。



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▲非牛一族一定要吃黃金雞柳條 / Texas Roadhouse提供、WalkerLand窩客島整理

這次的無牛季菜單橫跨豬肉、雞肉與海鮮，包括榮獲美國藍緞帶獎的「冠軍豬肋排」，以慢火燻烤打造入口即化的迷人口感；醃漬12小時後炭烤上桌的「厚切無骨豬排」，鹹香帶勁；還有經典的「德州風味炸雞」，搭配濃郁白醬，炸到金黃酥脆的外皮包裹著多汁嫩肉，每一口都是滿滿罪惡感。愛吃辣的朋友不能錯過「德州辣雞翅」，經典重口味讓人一口接一口。海鮮系列也同步登場，從「嫩煎鱸魚」、「香料烤蝦」到「嫩烤鮭魚排」，每道料理都刷上獨家胡椒奶油醬，將海味與炭香完美結合。▲德州風味炸雞鮮嫩多汁搭配濃郁白醬，罪惡感和爽度一起拉滿，是隱藏版人氣王 / Texas Roadhouse提供、WalkerLand窩客島整理除了經典料理外，Texas Roadhouse還特別推出「手撕豬迷你堡」，這道新菜將冠軍豬肋排撕成條狀，淋上特製BBQ醬，夾進每日手工現烤的奶油麵包，一口咬下炭香與醬香交織，迷你尺寸更讓食客輕鬆完食。300元親民價格也成為小資族最愛，話題熱度直線飆升，被譽為「無牛界最強DNA料理」。▲Texas Roadhouse發起「無牛季」，推出全新手撕豬迷你堡，為「無牛族」提供多元選擇 / Texas Roadhouse提供、WalkerLand窩客島整理活動期間，Texas Roadhouse同步啟動全台首場「非牛公投」，凡於活動期間到店消費並點選非牛料理的顧客，都可以參與投票，選出自己心中的最強無牛美味。8道料理全員出戰，最終累計票數最高的料理，將於4月14日當天獨享買一送一優惠，讓全台消費者一起見證「非牛霸主」誕生。所有投票進度與中場戰況，將不定時於Texas Roadhouse官方社群公開，讓粉絲們一同為最愛拉票助攻。除了店內活動外，Texas Roadhouse還把「無牛季」的驚喜帶到街頭。即日起，Texas Roadhouse團隊將於台北、桃園、新竹、台中等商圈，不定期發送「More Than Beef」限量貼紙。消費者憑貼紙到店消費滿600元，即可免費獲得一份驚喜無牛料理，每週菜色不同，增添更多驚喜感。▲德州風味炸雞鮮嫩多汁搭配濃郁白醬，罪惡感和爽度一起拉滿，是隱藏版人氣王 / Texas Roadhouse提供、WalkerLand窩客島整理從牛排專賣到無牛驚豔，Texas Roadhouse德州鮮切牛排用這場「More Than Beef無牛季」，翻轉台灣牛排餐廳的固有印象，證明牛排館不再是「牛肉獨大」，豬肉、雞肉與海鮮都能躍上舞台，成為焦點美味。無論你是無牛族，還是單純想嚐鮮的饕客，都能在這場非牛料理盛宴中找到最對味的選擇。無牛季活動已正式展開，立即揪團前往Texas Roadhouse，共同見證這場美味革命。▲海鮮料理不容小覷，嫩煎鱸魚獨特滋味淋上胡椒奶油，讓口感更豐富 / Texas Roadhouse提供、WalkerLand窩客島整理

Texas Roadhouse德州鮮切牛排「More Than Beef無牛季」優惠活動

無牛公投全民參與

活動期間：2025年2月25日至4月13日

活動內容：到店消費，品嚐非牛料理即可參加投票，8款非牛料理列入票選，票數最高者成為「無牛王者」



4月14日限定「非牛公投冠軍買一送一」

2025年4月14日當天，全台Texas Roadhouse門市同步實施

當日購買「非牛公投票選冠軍料理」，可享買一送一優惠



More Than Beef限量貼紙活動

於台北、台中、桃園、新竹等商圈快閃發送「More Than Beef」專屬貼紙

憑貼紙到店消費滿600元，即贈小份量無牛料理一份

贈送品項每週隨機更換，增添驚喜感