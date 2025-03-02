當春天的暖陽輕灑台北街頭，花朵爭相綻放之際，台北晶華酒店率先響應台北市政府觀光傳播局全力推廣的「2025花IN台北」主題活動，自3月1日起至3月30日止，推出全新「五感繽紛，花漾台北」住房專案，邀請國內外旅人共赴一場結合花季美景、城市風光與繽紛美食的春日限定旅行，這項住房專案結合豪華住宿、雙層敞篷觀光巴士賞花之旅，以及花季限定的法式甜點，讓每位旅客在台北三月花季中，盡情沉浸感受視覺、味覺與旅行氛圍共鳴的浪漫魅力。



推薦閱讀：免費玩基隆景點7大推薦！基隆人私藏「3分鐘攻頂步道 360度景觀平台」，懶人玩基隆先看。



▲晶華酒店2025花IN台北住房專案！賞花搭雙層巴士送CNN推薦早餐與花季限定甜點 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理



台北花季一直是北台灣最重要的觀光盛事，每年三月，市區與近郊的花卉景點競相爭豔，從士林官邸的玫瑰到大安森林公園的杜鵑，皆是旅人爭相朝聖的熱門花海景點。今年「2025花IN台北」更策劃一系列精彩活動，其中3月15日登場的「2025台北花伴野餐」，選定在大安森林公園舉辦，現場特別規劃「搖擺饗宴」、「綠遊派對」、「蹓蹓毛孩」、「大地繪閱」與「樂活運動」五大主題活動區，適合親子家庭、好友團體，甚至毛小孩一同參與，現場還設置「三代同堂戶外攝影棚」，讓每個家庭留下最珍貴的合影回憶，並提供野餐墊與環保餐盒等周邊禮品，讓整場野餐活動充滿春天悠閒氛圍，到了夜晚，還有星空演唱會，為這場台北花季大型活動畫下最浪漫的句點。



▲2025臺北玫瑰展將於3月14日登場 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

為了讓來台北賞花的旅人擁有更深度的住宿與觀光體驗，晶華酒店特別設計「五感繽紛，花漾台北」住房專案，以每房7,055元起的優惠價格，讓旅客入住13坪寬敞豪華客房，同時享用CNN唯一推薦的自助早餐，並加碼贈送「2025台北花伴野餐」活動專屬限量野餐墊，數量有限，送完為止。除此之外，每位入住旅客還可獲得台北雙層敞篷觀光巴士精選遊程票券，搭乘藍線或紅線巴士，以360度全景視角飽覽台北城市花季盛況，藍線巴士沿途經過台北市立美術館、士林官邸與花博園區，沿線滿開的玫瑰花海，令人陶醉；紅線巴士則直達大安森林公園，沿途可見一整片盛開杜鵑，讓人感受到濃厚春意。▲晶華酒店配合台北花季所推出的「五感繽紛，花漾台北」住房專案，將致贈限量野餐墊，送完即止 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理除了住宿與觀光亮點之外，晶華酒店更發揮美食專業，推出與花季完美呼應的限定甜點「花漾糖烤千層吐司」，這款由法籍行政主廚羅倫領軍的西點團隊精心製作的花季限定甜點，每組580元，內含6片精緻糖烤千層吐司，以黑巧克力、白巧克力與莓果巧克力三種風味妝點，甜蜜繽紛的外型與金黃酥脆的口感，搭配濃郁巧克力醬，完美呈現春季小花園的浪漫氛圍。3月1日起正式開賣，每日限量，售完即止，無論是作為旅程中的小點心，或是帶回家分享的伴手禮，都讓人一口愛上。▲晶華酒店更發揮美食專業，推出與花季完美呼應的限定甜點「花漾糖烤千層吐司」 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理









晶華酒店 2025花IN台北住房專案

活動期間：2025年3月1日 至 3月30日

專案價格：每房7,055元起

住宿房型：13坪豪華客房

住房專案內容：

1、CNN唯一推薦「栢麗廳」自助早餐

2、贈送「2025台北花伴野餐」限量野餐墊（送完為止）

3、台北雙層敞篷觀光巴士精選遊程券



可搭乘「藍線」或「紅線」，沿途飽覽花季景點：

藍線景點：台北市立美術館、士林官邸、花博園區（玫瑰花展）

紅線景點：大安森林公園（杜鵑花季）



晶華酒店 2025花IN台北加碼限定甜點

商品名稱：「花漾糖烤千層吐司」

售價：每組580元（共6片）

口味：黑巧克力、白巧克力、莓果巧克力

特色：由法籍行政主廚羅倫設計製作，外酥內香，春季限定款

販售地點：晶華Gift Shop

販售時間：2025年3月1日起，每日限量售完為止



晶華酒店

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：02-2523-8000 轉 Regent Gift Shop

訂房連結