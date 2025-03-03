內湖上班族不要再問午餐吃什麼了，京都超人氣飯丸店「京都御握丸 ONIMARU」正式進駐內湖！曾創下單店單月銷售7萬5千顆飯丸的名店，於內湖瑞光路開設二號店，不僅帶來經典口味，還有內湖限定新品，為內湖上班族午餐多一個人氣選擇，。開幕當天購買飯丸，即可5折加購套餐，即日起至5/31消費滿300元，還能抽星宇航空名古屋來回機票，讓美食與旅行一次滿足。



▲內湖瑞光路美食推薦：京都御握丸內湖店正式開幕，有5折升級套餐優惠 / 京都御握丸 提供、WalkerLand窩客島整理



▲內湖瑞光路美食推薦：京都御握丸內湖店正式開幕 / 京都御握丸 提供、WalkerLand窩客島整理

京都御握丸內湖店 店家資訊

人氣「京都御握丸」以日本直送米飯與海苔，搭配飯丸工匠每日手作，確保每一口都充滿道地京都風味。店內提供超過20種口味，包含經典的鮭魚、明太子，以及台灣限定的創新組合。這次內湖二號店的選址，正是希望讓內湖附近的上班族與居民都能快速享受這份來自京都的美味飯糰。▲內湖瑞光路美食「京都御握丸內湖店」超過20種口味選擇 / 京都御握丸 提供、WalkerLand窩客島整理▲內湖瑞光路美食「京都御握丸內湖店」明太子雞肉飯丸 / 京都御握丸 提供、WalkerLand窩客島整理內湖店獨家推出「極厚切玉子燒」與「蛋沙拉雞肉天婦羅」兩款烤御握丸，口感層次豐富。「極厚切玉子燒」將綿密玉子燒與焦香米飯結合，搭配特製佃煮海苔醬與柴魚片，鹹甜交織，風味濃郁。「蛋沙拉雞肉天婦羅」則將滑順蛋沙拉與酥脆雞肉天婦羅完美搭配，咬下瞬間滿口香氣。此外，每日限量的「牽絲起司炸肉排」也是開幕亮點，手工製作的炸肉排外酥內嫩，搭配濃郁莫札瑞拉起司，讓人一口接一口。▲內湖瑞光路美食「京都御握丸內湖店」推限定口味極厚切玉子燒 / 京都御握丸 提供、WalkerLand窩客島整理▲內湖瑞光路美食「京都御握丸內湖店」推限定菜牽絲起司炸肉排 / 京都御握丸 提供、WalkerLand窩客島整理3/3開幕當天，凡購買飯丸，即可5折加購套餐（原價130元，優惠價65元）。3/3至5/31，於內湖或長春店消費滿300元，就能參加抽獎，有機會獲得星宇航空日本名古屋來回機票，還能至京都門市兌換飯丸＋味噌湯。此外，內湖店同步上線 Uber Eats，滿399元即折100元（限量250組），讓美味飯丸送到家。推薦閱讀： 芋頭控喝清原新品！超濃芋泥系列「濃芋Q角奶茶」領軍，5款都吃。 ▲內湖瑞光路美食「京都御握丸內湖店」5折加購套餐 / 京都御握丸 提供、WalkerLand窩客島整理▲內湖瑞光路美食「京都御握丸內湖店」黃豆粉糯米紅豆 / 京都御握丸 提供、WalkerLand窩客島整理

地點：台北市內湖區瑞光路305號1樓

電話：0975-618-993

營業時間：

週一 – 週五：7:30 - 17:00

週六：9:00 - 17:00

週日公休



京都御握丸內湖店 開幕優惠

3/3 當天購買飯丸可5折加購套餐（原價130元，現65元）

3/3 – 5/31 消費滿300元抽星宇航空名古屋來回機票＋京都門市飯丸兌換券

Uber Eats 滿399元折100元（限量250組）



京都御握丸內湖店 限定新品

極厚切玉子燒（95元）

蛋沙拉雞肉天婦羅（105元）

牽絲起司炸肉排（95元，每日限量）