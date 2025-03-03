新北市蘆洲區的鴨母港溝，近期因為炮仗花盛開而成為熱門賞花景點，沿線橘紅色花海隨著春天到來熱烈綻放，兩側堤防牆面掛滿密密麻麻的花串，如同為這條都市水岸披上一層喜氣洋洋的華麗外衣。鴨母港溝左右岸的花帶各自綿延約250公尺，超過上百株的炮仗花交織成一片壯觀花瀑，吸引許多愛花民眾與攝影同好專程前來朝聖拍照，成為2025年春天不可錯過的城市限定花景。



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▲新北市蘆洲區的鴨母港溝，近期因為炮仗花盛開而成為熱門賞花景點 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理



炮仗花屬於紫葳科植物，因為花型酷似鞭炮而得名，又有「炮仗紅」、「炮竹花」、「黃金珊瑚」等稱呼。每年春天，炮仗花準時綻放，滿滿一串串橘紅色花朵垂墜在翠綠藤蔓間，色彩鮮明而充滿節慶感，整條鴨母港溝瞬間染上一抹喜慶紅。水利局表示，炮仗花的花語象徵富貴吉祥，代表迎接幸福與好運降臨，讓這條原本充滿生態氣息的都市水岸更添濃厚年節氛圍。



▲滿滿一串串橘紅色花朵垂墜在翠綠藤蔓間，色彩鮮明而充滿節慶感，整條鴨母港溝瞬間染上一抹喜慶紅 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理

每年一月下旬開始，炮仗花的花苞便陸續探頭冒出，隨著氣溫逐漸回暖，整片花牆從零星點綴到全面盛開，形成如火焰般的壯觀橘紅瀑布。這裡不僅是花迷的私房賞花點，更是攝影愛好者捕捉春天色彩的重要取景地，走過路過的人們無不被這片亮眼花海吸引，忍不住拿起手機拍下這季節限定的美好畫面。▲炮仗花的花苞便陸續探頭冒出，隨著氣溫逐漸回暖，整片花牆從零星點綴到全面盛開，形成如火焰般的壯觀橘紅瀑布 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理近年來，新北市水利局積極推動鴨母港溝的水環境改善工程，不僅提升水質與生態友善度，更結合景觀美化與休憩設施，讓這條水岸成為融合都市生活與自然生態的代表案例。除了炮仗花海，鴨母港溝沿岸還有「白鷺之衍」人行陸橋與「光影穿廊」休憩平台，步道沿線也規劃文化活動廣場與體健設施，讓來訪的民眾可以一邊欣賞花海美景，一邊享受舒適的戶外休閒時光。特別推薦親子家庭帶著孩子來趟慢活生態探險之旅，不僅能學習生態知識，還有機會觀察白鷺鷥優雅覓食的生動畫面，感受都市裡難得一見的水岸生命力。▲鴨母港溝沿岸還有「白鷺之衍」人行陸橋與「光影穿廊」休憩平台 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理

新北蘆洲鴨母港溝炮仗花交通資訊

蘆洲鴨母港溝：捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車，步行三分鐘即抵達鴨母港溝；自行開車導航蘆洲永安南路二段及中山二路交叉口。

蘆洲鴨母港溝炮仗花：蘆洲區中山二路至白鷺之衍橋間兩側堤牆上