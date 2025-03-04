全家山丘藍藍莓霜淇淋更濃了！去年還沒開賣就造成轟動的全家霜淇淋「山丘藍藍莓霜淇淋」，今年不負眾望強勢回歸之外，整體藍莓果汁含量更多、更濃郁，讓熱愛山丘藍的鐵粉直呼太幸福。此外，也同步搭上小農牛奶、比利時巧克力兩大人氣口味，打造不同組合的選擇，將於3/5正式開賣，並祭出3/5-3/7任選五支僅188元優惠，一次享受多重美味。同時，全家引進法國Kiri與日本emina藍莓起司，帶來春日輕食新體驗。



▲全家山丘藍藍莓霜淇淋，果汁含量加量升級更濃了 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲全家山丘藍藍莓霜淇淋系列將於3/5開賣 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

懂吃的人都知道，台灣產地直送的新鮮藍莓「山丘藍」比起國外進口來的更加香甜飽滿，故去年全家一推出「山丘藍藍莓霜淇淋」，便熱銷破330萬支。今年果汁含量再提升，帶來更濃郁的藍莓果香。除了單一藍莓口味，全家更創新推出兩款混搭選擇，搭小農牛奶霜淇淋的話，以濃醇乳香襯托藍莓的清新酸甜；配上「比利時巧克力霜淇淋」則將香醇苦甜巧克力與藍莓的微酸果韻完美融合，層次更豐富。▲全家山丘藍藍莓霜淇淋5支188元 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲全家山丘藍藍莓霜淇淋，可以搭小農牛奶、比利時巧克力 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了霜淇淋，全家今年春季更引進兩款異國藍莓輕食。「Kiri藍莓乾酪沾醬+餅乾棒」將法國國民品牌Kiri的細緻奶油乳酪與天然莓果風味結合，搭配香脆餅乾棒，帶來滑順與酸甜交織的雙重口感。「emina藍莓起司」則來自日本熱銷品牌，口感清爽綿密，特別適合春日野餐或午間輕食。於3/5至4/1期間推出優惠，Kiri乾酪沾醬+餅乾棒特價139元，藍莓起司單件119元，兩件219元，三件299元，省小錢吃新品。推薦閱讀： 芋頭控喝清原新品！超濃芋泥系列「濃芋Q角奶茶」領軍，5款都吃。 ▲全家法國Kiri藍莓乾酪沾醬+餅乾棒 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲全家開賣日本emina藍莓起司 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝全家山丘藍藍莓霜淇淋開賣日：2025/3/5售價：單支49元優惠：3/5-3/7任選五支188元（口味不限）全家藍莓輕食優惠活動時間：2025/3/5-4/1Kiri藍莓乾酪沾醬+餅乾棒 特價139元emina藍莓起司 單件119元 / 兩件219元 / 三件299元