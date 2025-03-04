抹茶控吃全家！一年一度全家抹茶季再度回歸， 今年特別精選來自靜岡、小山園、八女等日本知名產地的頂級抹茶粉，打造10款抹茶甜點、麵包，以超濃抹茶為主打讓抹茶控超滿足。此外，「全家行動購」同步推出近30款抹茶專區商品，。為了回饋粉絲，3/5至3/18期間，購買指定抹茶商品即享第二件6折優惠，Let’s Café中杯以上咖啡也祭出minimore全品項半價，趁優惠來個簡單的抹茶下午茶。



▲全家抹茶季40款新品推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲全家抹茶季使用靜岡、小山園、八女等日本知名產地的頂級抹茶粉 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

全家抹茶季優惠

這次全家抹茶季，與午冬5.TUNG、好丘Good Cho’s等人氣品牌合作，推出多款層次豐富的抹茶甜點。minimore「抹茶麻糬泡芙」的Q彈泡芙皮包裹滿滿抹茶內餡，咬下一口就是抹茶瀑布超療癒。「抹茶冰心乳酪條」則以麻糬皮包覆抹茶起司條，搭配酥脆餅乾底，每一口都能感受到不同層次的變化。經典的「抹茶千層蛋糕」使用靜岡與小山園抹茶粉製作，帶來醇厚滑順的口感，尾韻留有悠長茶香。▲全家抹茶季「抹茶麻糬泡芙」會爆餡 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲全家抹茶季「抹茶千層蛋糕」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝聯名排隊名店午冬5.TUNG，「抹茶酥頂點心杯」結合八女與小山園抹茶粉，酥脆餅體搭配濃郁抹茶沾醬，層次豐富。麵包控則不能錯過「玄米抹茶麻吉麵包」，靜岡與台灣抹茶粉揉合出綿密麵包體，內餡特別加入低溫細磨的玄米巧克力醬，帶來微苦甘醇的獨特風味。「抹茶蜜桃乳酪貝果」則與好丘聯名，Q彈貝果體融合台灣抹茶粉，內餡包裹澳洲奶油乳酪與台灣水蜜桃乾，酸甜果香與濃郁茶韻完美融合，口感驚艷。▲全家抹茶季聯名款午冬5.TUNG，「抹茶酥頂點心杯」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲全家抹茶季「抹茶奶霜蛋糕」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，「抹茶奶霜蛋糕」使用八女抹茶製作戚風蛋糕，搭配雙重抹茶奶霜，帶來細膩滑順的口感。「抹茶脆皮可麗露」焦糖化外皮包覆濕潤內餡，濃郁的抹茶香氣撲鼻而來，層次豐富。「靜岡抹茶菠蘿」則將抹茶奶酥與香酥菠蘿皮結合，濃厚茶香與微甜奶香交織，口感酥脆不膩口。「一抹茶香鬆餅」使用蓬鬆餅皮，夾入抹茶奶霜與宇治抹茶豆沙，甘醇茶香與濕潤口感完美融合。推薦閱讀： 泡芙控吃下午茶！爺爺泡芙「焦糖蘋果泡芙 蘋果派」免費再送泡芙。 ▲全家抹茶季「靜岡抹茶菠蘿」新品推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：即日起至20253/18

1、指定抹茶商品第二件6折。

2、購買Let’s Café中杯以上咖啡（口味任選） 享minimore全品項半價優惠。



全家抹茶季新品推薦

抹茶麻糬泡芙 49元 (03/05開賣)

「午冬5.TUNG」重磅聯名 抹茶酥頂點心杯 49元 (03/05開賣)

抹茶冰心乳酪條 45元 (03/12開賣)

抹茶千層蛋糕 59元 (03/12開賣)

一抹茶香鬆餅 39元

抹茶奶霜蛋糕 42元 (03/05開賣)

抹茶脆皮可麗露 45元 (03/05開賣)

玄米抹茶麻吉麵包 39元

靜岡抹茶菠蘿 39元 (03/05開賣)

抹茶蜜桃乳酪貝果 39元 (03/05開賣)



全家行動購 抹茶商品推薦

島嶼 靜岡抹茶生吐司厚片 45元

玉津 法式玫瑰抹茶塔(6入) 1點 + NT$199

植村秀 全新抹茶精萃潔顏油 800點 + NT$1,799 或 250000點 + NT$1

FMC 箱購FMC旨味日式綠 450元