日本經典科幻動畫「機動戰士鋼彈SEED」的魅力即將延伸到日常生活中。鋼彈迷期待已久的「自由鋼彈」與「攻擊鋼彈」正式化身為悠遊卡，由Be come true取得日本萬代南夢宮娛樂與羚邦集團正式授權，推出全新「機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡」系列，一次帶來「自由鋼彈發光造型悠遊卡」、「攻擊鋼彈發光造型悠遊卡」，以及「攻擊鋼彈盾牌造型悠遊卡」三款超人氣機體設計款。全系列將於3/6 中午12點正式開賣，粉絲只要搶先入手，就能感受宛如親自駕駛鋼彈的臨場震撼。
▲鋼彈SEED造型悠遊卡！自由鋼彈與攻擊鋼彈發光版同步開賣 / 機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡提供、WalkerLand窩客島整理
機動戰士鋼彈系列自1979年誕生以來，至今已成為全球科幻動畫史上的經典象徵，不僅推出超過五十部動畫與劇場版作品，每年更創造超過九億美元的驚人商機。當中，2002年問世的「機動戰士鋼彈SEED」，更被譽為近代最具代表性的鋼彈系列之一，以全新的「C.E紀元」宇宙觀，描繪基因改造人類「調整者」與普通人類「自然人」之間的激烈戰爭。主角「煌・大和」的成長歷程，不僅展現戰爭的無情，也刻畫人性掙扎與和平信念。作品憑藉極具張力的劇情、華麗機體設計與震撼戰鬥場面，迅速吸引大量粉絲支持，更成功跨越20年以上時光，成為不分世代皆熟知的鋼彈代表作之一。
▲鋼彈SEED造型悠遊卡！自由鋼彈與攻擊鋼彈發光版同步開賣 / 機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡提供、WalkerLand窩客島整理
隨著大阪世博巨大鋼彈亮相以及真人版電影籌備中的消息不斷釋出，鋼彈熱潮再度升溫，而這波熱潮如今也延續到生活周邊商品之中。這次登場的「機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡」，不僅完美還原「自由鋼彈」與「攻擊鋼彈」兩大經典機體的細膩造型，更加入特殊晶片感應發光功能，讓悠遊卡在感應使用時同步亮燈，重現鋼彈啟動的視覺特效，科技感與話題性兼具。
▲鋼彈SEED造型悠遊卡！自由鋼彈與攻擊鋼彈發光版同步開賣 / 機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡提供、WalkerLand窩客島整理
「自由鋼彈」身為「煌・大和」座機之一，以強大遠程鎖定與高機動性聞名，象徵絕對無敵的空戰王者。而「攻擊鋼彈」則以多功能裝備系統聞名，具備應對各式戰場需求的靈活變形能力，充分展現戰術萬用機的價值。除了兩款機體造型之外，這次還特別推出「攻擊鋼彈盾牌造型悠遊卡」，將「攻擊鋼彈」最具代表性的防禦裝備完整立體化，細節講究到位，搭配掛飾設計，更能作為包包配件，兼具潮流感與收藏價值。
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▲鋼彈SEED造型悠遊卡！自由鋼彈與攻擊鋼彈發光版同步開賣 / 機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡提供、WalkerLand窩客島整理
這款鋼彈SEED造型悠遊卡全系列定價為單款新台幣890元，「攻擊鋼彈＋盾牌」雙件套組合價則為1750元。3/6 中午12點起，將於Be come true線上商店與全台各大玩具經銷通路同步開放預購，兩大超商的預購時程則依悠遊卡公司官方公告為準。對於鋼彈迷來說，這不僅是一張能夠日常使用的交通卡，更是象徵「機動戰士鋼彈SEED」回憶與熱血精神的紀念藏品，無論作為隨身配件還是陳列展示，都能充分彰顯獨特品味。
▲鋼彈SEED造型悠遊卡！自由鋼彈與攻擊鋼彈發光版同步開賣 / 機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡提供、WalkerLand窩客島整理
機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡
預購時間：2025年3月6日（星期四）中午12點正式開賣
預購通路：Be come true 官方線上商店
商品款式與售價
自由鋼彈發光造型悠遊卡：新台幣890元
攻擊鋼彈發光造型悠遊卡：新台幣890元
攻擊鋼彈盾牌造型悠遊卡：新台幣890元
攻擊鋼彈＋盾牌雙件套組：新台幣1750元