日本經典科幻動畫「機動戰士鋼彈SEED」的魅力即將延伸到日常生活中。鋼彈迷期待已久的「自由鋼彈」與「攻擊鋼彈」正式化身為悠遊卡，由Be come true取得日本萬代南夢宮娛樂與羚邦集團正式授權，推出全新「機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡」系列，一次帶來「自由鋼彈發光造型悠遊卡」、「攻擊鋼彈發光造型悠遊卡」，以及「攻擊鋼彈盾牌造型悠遊卡」三款超人氣機體設計款。全系列將於3/6 中午12點正式開賣，粉絲只要搶先入手，就能感受宛如親自駕駛鋼彈的臨場震撼。



▲鋼彈SEED造型悠遊卡！自由鋼彈與攻擊鋼彈發光版同步開賣 / 機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡提供、WalkerLand窩客島整理



機動戰士鋼彈系列自1979年誕生以來，至今已成為全球科幻動畫史上的經典象徵，不僅推出超過五十部動畫與劇場版作品，每年更創造超過九億美元的驚人商機。當中，2002年問世的「機動戰士鋼彈SEED」，更被譽為近代最具代表性的鋼彈系列之一，以全新的「C.E紀元」宇宙觀，描繪基因改造人類「調整者」與普通人類「自然人」之間的激烈戰爭。主角「煌・大和」的成長歷程，不僅展現戰爭的無情，也刻畫人性掙扎與和平信念。作品憑藉極具張力的劇情、華麗機體設計與震撼戰鬥場面，迅速吸引大量粉絲支持，更成功跨越20年以上時光，成為不分世代皆熟知的鋼彈代表作之一。



▲鋼彈SEED造型悠遊卡！自由鋼彈與攻擊鋼彈發光版同步開賣 / 機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡提供、WalkerLand窩客島整理









機動戰士鋼彈SEED造型悠遊卡

預購時間：2025年3月6日（星期四）中午12點正式開賣

預購通路：Be come true 官方線上商店

商品款式與售價

自由鋼彈發光造型悠遊卡：新台幣890元

攻擊鋼彈發光造型悠遊卡：新台幣890元

攻擊鋼彈盾牌造型悠遊卡：新台幣890元

攻擊鋼彈＋盾牌雙件套組：新台幣1750元