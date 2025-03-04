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免費吃蛋黃酥！新口味蛋黃酥快閃台南市集，再推「台灣茶 精品咖啡」聯名。

市集 蛋黃酥 聯名 新口味蛋黃酥 more
2025-03-04 15:07:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：新口味蛋黃酥
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

蛋黃酥就是要吃彰化新口味！彰化蛋黃酥名店「新口味」近年來推出首創蛋黃酥下午茶組，讓台式傳統糕點變成時尚午茶時光。為了延續下午茶話題，這次新口味蛋黃酥和北埔80年老字號煙豐茗茶與彰化熙舍精品咖啡，推出聯名蛋黃酥禮盒，結合台灣茶與精品咖啡，即便是在家也可以輕鬆來場蛋黃酥下午茶。此外，3月8日至9日「新口味」將快閃台南莉莎市集，只要與攤主成功易物就再加碼送蛋黃酥。
新口味蛋黃酥台北快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲彰化新口味蛋黃酥快閃市集免費送蛋黃酥、聯名禮盒/ 新口味蛋黃酥 提供、WalkerLand窩客島整理

▲彰化新口味蛋黃酥下午茶/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



這次，新口味蛋黃酥「煙豐聯名款」禮盒，搭配果木鐵觀音、香妍四季春、香檳美人、蜜香紅茶，茶香與蛋黃酥層層交織，帶來甘醇清新的口感。「熙舍聯名款」精選中烘焙與中深焙濾掛咖啡，濃郁咖啡香襯托蛋黃酥的奶香與鹹甜層次，激盪出新風味。另有「嘗鮮聯名款」，一次擁有茶與咖啡，滿足不同喜好的味蕾。

▲彰化新口味蛋黃酥與熙舍精品咖啡推聯名禮盒 / 新口味蛋黃酥 提供、WalkerLand窩客島整理

▲彰化新口味蛋黃酥與北埔80年老字號煙豐茗茶推聯名禮盒/ 新口味蛋黃酥 提供、WalkerLand窩客島整理


新口味蛋黃酥餐車將現身台南莉莎市集，帶來現烤甜點與文創周邊。響應環保概念，現場舉辦二手換物活動，民眾只要攜帶家中閒置物品並成功換物，即可免費兌換招牌蛋黃酥，數量有限，送完為止。用行動支持永續，同時享受經典美味，讓甜點時光更具意義。

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▲彰化新口味蛋黃酥快閃台南莉莎市集，二手物換物成功可免費獲得一顆蛋黃酥/ 新口味蛋黃酥 提供、WalkerLand窩客島整理



彰化新口味蛋黃酥 白色情人節限定優惠
聯名禮盒優惠（即日起開放預購）
煙豐聯名款（蛋黃酥9入＋4款台灣茶包）：540元
熙舍聯名款（蛋黃酥9入＋6款濾掛咖啡）：540元
嘗鮮聯名款（蛋黃酥9入＋咖啡＋茶）：優惠價1000元

新口味蛋黃酥 快閃活動
活動時間：2025/3/8-3/9 台南莉莎市集
優惠內容：攜帶二手物品與攤主成功換物，即可免費兌換1顆蛋黃酥（數量有限，送完為止）

 

 

 

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