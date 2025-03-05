高雄美食新地標「新濱町海洋廚房」要開幕了！原鼓山魚市場因為定位不明，整修後開幕不到一年就淪為蚊子館，如今由漢來接手以海景餐廳為主打，正式更名為「新濱町海洋廚房」，預計於3/22正式開幕。商場不僅保留漁市場的歷史記憶，更結合海景與異國風味，吸引15家特色餐飲進駐。其中，來自日本台場的「JAPAN燒烤」、東京人氣「日乃屋咖哩」將首次登陸海外，還有北海道拉麵等話題美食，勢必成為高雄的全新美食地標。
▲曾淪為蚊子館的「高雄鼓山魚市場」再度改裝，將以全新海景餐廳「新濱町海洋廚房」亮相 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
▲全新「新濱町海洋廚房」引進15間人氣美食餐廳插旗 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
以多元餐飲品牌為特色打造的「新濱町海洋廚房」，其中，最受矚目的便是首次進軍海外的「JAPAN燒烤」，在東京台場的燒烤場已是當地知名的聚會勝地。此外，全台首間「日本日乃屋咖哩」也將進駐，這家來自東京的連鎖咖哩店，以獨特醬汁與濃郁風味聞名。還有南部獨家的北海道えびそば一幻拉麵，將正宗北海道風味帶到台灣，滿足饕客味蕾。此外，還有特色小吃與海景酒吧，打造輕鬆愜意的美食氛圍。
▲全台首間「日本日乃屋咖哩」也將進駐高雄新濱町海洋廚房 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
▲高雄海景餐廳新地標「新濱町海洋廚房」引進南部首間一幻拉麵 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
「新濱町海洋廚房」不僅是一座美食殿堂，更結合了歷史文化與觀光魅力。該地原為昭和時代的鼓山魚市場，位於新濱町二丁目10番地，曾見證高雄漁業的興盛，如今重新命名，象徵著美食與歷史的傳承。場內特別規劃了特色造景，搭配夕陽餘暉與港灣景色，加上鄰近西子灣、駁二藝術特區與棧貳庫等人氣景點，成為高雄市民與觀光客的全新休憩據點，適合朋友聚會、情侶約會或親子出遊。
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▲高雄海景餐廳新地標「新濱町海洋廚房」鄰近西子灣、駁二藝術特區與棧貳庫等人氣景點 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
高雄新濱町海洋廚房
開幕日期：3月22日（六）
地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號
高雄新濱町海洋廚房 開幕優惠
活動方式：追蹤「新濱町海洋廚房」FB或IG粉絲專頁，參與活動即有機會獲得以下獎品：
漢神百貨/漢神巨蛋商品禮券、台北漢來大飯店住宿券（於FB、IG活動中共抽出10名）