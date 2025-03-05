高雄美食新地標「新濱町海洋廚房」要開幕了！原鼓山魚市場因為定位不明，整修後開幕不到一年就淪為蚊子館，如今由漢來接手以海景餐廳為主打，正式更名為「新濱町海洋廚房」，預計於3/22正式開幕。商場不僅保留漁市場的歷史記憶，更結合海景與異國風味，吸引15家特色餐飲進駐。其中，來自日本台場的「JAPAN燒烤」、東京人氣「日乃屋咖哩」將首次登陸海外，還有北海道拉麵等話題美食，勢必成為高雄的全新美食地標。



▲曾淪為蚊子館的「高雄鼓山魚市場」再度改裝，將以全新海景餐廳「新濱町海洋廚房」亮相 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全新「新濱町海洋廚房」引進15間人氣美食餐廳插旗 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理

高雄新濱町海洋廚房

開幕日期：3月22日（六）

地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號



高雄新濱町海洋廚房 開幕優惠

活動方式：追蹤「新濱町海洋廚房」FB或IG粉絲專頁，參與活動即有機會獲得以下獎品：

漢神百貨/漢神巨蛋商品禮券、台北漢來大飯店住宿券（於FB、IG活動中共抽出10名）