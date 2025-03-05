飲料控喝買一送一！先喝道全新「糯烏龍系列」，帶來獨特的烏龍茶新風味。新品以高品質烏龍茶為基底，融合獨家3分火輕焙技術，使茶湯帶有細緻的糯米香氣，口感醇厚滑順。將於3/7首賣先喝道「糯烏龍系列」，於當天快閃買一送一，凡購買「糯烏龍系列」飲品，就免費再多送一杯同品項糯烏龍，是烏龍茶迷不容錯過的好康。
▲飲料買一送一，先喝道新品糯烏龍系列3/7開賣 / 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理
此次「糯烏龍系列」共推出四款風味，包括純茶系的「糯烏龍」與「冬瓜糯烏龍」，以及喜愛奶香口感的「糯烏龍拿鐵」與「冬瓜糯烏龍拿鐵」，滿足不同飲料控的味蕾需求。先喝道精心研發近一年，透過精準焙火工藝，將茶香與糯米香完美交融，帶來豐富層次的品飲體驗。冬瓜露則嚴選天然食材，經慢火熬煮而成，無添加防腐劑，保留最純粹的甘甜風味。這次的創新組合不僅讓烏龍茶多了一份獨特的濃厚香氣，也為冬瓜茶愛好者開啟全新風味選擇。
▲先喝道推出四款「糯烏龍系列飲料」將茶香與糯米香完美融合 / 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理
為了慶祝「糯烏龍系列」的正式上市，「先喝道」特別推出限時1日的「買一送一」活動。2025年3月7日當天，凡於全台「先喝道」門市購買「糯烏龍系列」任一飲品，即可享有同品項免費贈送，每人最多可享買二送二優惠，機會難得。這款獨特的手搖飲品勢必掀起新一波烏龍茶風潮，趕快相約好友一同品嚐，感受獨特的醇厚茶韻與香氣饗宴。
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▲先喝道「糯烏龍系列」開賣首日買一送一 / 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理
先喝道 糯烏龍系列
開賣日：2025/3/7
品項：
糯烏龍 35元 / L
冬瓜糯烏龍 39元 / L
糯烏龍拿鐵 60元 / L
冬瓜糯烏龍拿鐵 65元 / L
先喝道 糯烏龍系列優惠
活動時間：2025/3/7
活動內容：購買「糯烏龍系列」任一飲品，即可享「買一送一」優惠（同品項）。
購買限制：每人限購2組（共4杯）。
活動門市：全台「先喝道」門市適用。