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全家新品是洪瑞珍！聯名款「花生芝麻麻糬三明治」加熱吃超推。

全家 超商新品 洪瑞珍三明治 聯名 more
2025-03-05 22:06:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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全家最新聯名竟然是洪瑞珍三明治！這次全家早餐計畫再度推出全新聯名，結合花生醬、芝麻醬與韓國爆紅的麻糬片，打造全新「花生芝麻麻糬三明治」，帶來鹹香濃郁且口感豐富的味覺享受。軟糯的麻糬搭配香濃醇厚的醬料，每一口都散發濃郁堅果香氣，為經典三明治增添層次感。

▲全家X洪瑞珍「花生芝麻麻糬三明治」獨家限定 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

洪瑞珍這次和全家聯名新品「花生芝麻麻糬三明治」的靈感來自傳統古早味與異國風味的結合。花生醬與芝麻醬的黃金比例調和，使得整體口感更加濃郁順口，與帶有微Q嚼勁的麻糬片相互融合，創造獨特的層次感。這樣的組合不僅讓人回味無窮，還增添了一份溫暖的熟悉感，是早餐、午茶時光或宵夜的理想選擇。

▲全家X洪瑞珍「花生芝麻麻糬三明治」三種滋味一次享有 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



想要品嚐更濃厚的口感，建議稍微微波加熱，讓麻糬變得更軟Q、醬料更加滑順，帶來不同層次的味覺體驗。無論是冷食享受清爽口感，還是加熱後感受濃郁綿密，每一口都能滿足味蕾需求。這款新品不僅延續洪瑞珍一貫的細緻風味，更透過創新組合讓經典三明治有了全新詮釋。

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▲全家X洪瑞珍「花生芝麻麻糬三明治」建議可以微波加熱 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲全家X洪瑞珍 花生芝麻麻糬三明治，搭配指定飲品享59元優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

 

全家X洪瑞珍 花生芝麻麻糬三明治

售價：42元
優惠：餐餐超值配搭指定飲品59元。
食用建議：可微波加熱，提升麻糬口感與醬料濃郁度

 

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