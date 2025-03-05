GODIVA開心果冰台灣終於開賣了！近期開心果席捲全台甜點，就連GODIVA也在香港搶先推出開心果巧克力霜淇淋、開心果巧克力奶昔，讓台灣冰控紛紛敲碗引進。如今，終於將在3/7正式開賣「開心果巧克力霜淇淋」、「開心果巧克力奶昔」，更加碼在小七、全家和全聯推出限定「開心果黑巧克力流心雪糕」，三大超濃郁的開心果冰品開啟今年春夏最療癒的下午茶時光。
▲GODIVA開心果巧克力霜淇淋系列台灣將在3/7開賣 / GODIVA 提供、WalkerLand窩客島整理
▲小七、全家和全聯推出限定「GODIVA開心果黑巧克力流心雪糕」 / GODIVA 提供、WalkerLand窩客島整理
GODIVA門市首波推出的「開心果巧克力霜淇淋」與「開心果巧克力奶昔」，嚴選高品質開心果醬搭配絲滑巧克力，層層交織出濃郁口感。霜淇淋以香醇開心果為基底，灑上香脆開心果碎，帶來雙重濃郁的極致享受。而奶昔則強調細膩滑順的口感，搭配開心果碎，讓味蕾在堅果香氣與巧克力甜美中交織，完美演繹夢幻級飲品。
▲GODIVA開心果霜淇淋 / GODIVA 提供、WalkerLand窩客島整理
▲GODIVA開心果巧克力霜淇淋 / GODIVA 提供、WalkerLand窩客島整理
此外，GODIVA將於7-ELEVEN全家、全聯皆陸續開賣「開心果黑巧克力流心雪糕」，採用「開心果 x 黑巧克力」的夢幻組合，打造三重口感驚艷味蕾。內層以香濃開心果冰淇淋為基底，搭配苦甜黑巧克力脆皮，並融入濃醇黑巧克力流心內餡，每一口皆是冰涼與濃郁的雙重衝擊，帶來無法抗拒的極致享受。還可以憑著雪糕紙盒上的優惠券，在10月底前至GODIVA全台門市購買冰飲品系列任一品項，可享50元折扣優惠。
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▲全新「GODIVA開心果黑巧克力流心雪糕」將陸續在小七、全家和全聯推出 / GODIVA 提供、WalkerLand窩客島整理
GODIVA開心果系列優惠資訊
售價：220元
品項：開心果霜淇淋 & 奶昔
販售通路：GODIVA門市限定
販售時間：3/7起，限量供應
GODIVA 開心果黑巧克力流心雪糕
產品售價：119元
開賣時間、通路：
7-ELEVEN 3/19上市日期
全家 4/2上市日期
全聯 4/4上市日期
優惠：限時優惠：即日起至10/31憑雪糕盒內蓋至GODIVA門市購買冰飲品，即享50元折扣