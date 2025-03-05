GODIVA開心果冰台灣終於開賣了！近期開心果席捲全台甜點，就連GODIVA也在香港搶先推出開心果巧克力霜淇淋、開心果巧克力奶昔，讓台灣冰控紛紛敲碗引進。如今，終於將在3/7正式開賣「開心果巧克力霜淇淋」、「開心果巧克力奶昔」，更加碼在小七、全家和全聯推出限定「開心果黑巧克力流心雪糕」，三大超濃郁的開心果冰品開啟今年春夏最療癒的下午茶時光。



▲GODIVA開心果巧克力霜淇淋系列台灣將在3/7開賣 / GODIVA 提供、WalkerLand窩客島整理



▲小七、全家和全聯推出限定「GODIVA開心果黑巧克力流心雪糕」 / GODIVA 提供、WalkerLand窩客島整理

GODIVA開心果系列優惠資訊

售價：220元

品項：開心果霜淇淋 & 奶昔

販售通路：GODIVA門市限定

販售時間：3/7起，限量供應



GODIVA 開心果黑巧克力流心雪糕

產品售價：119元

開賣時間、通路：

7-ELEVEN 3/19上市日期

全家 4/2上市日期

全聯 4/4上市日期

優惠：限時優惠：即日起至10/31憑雪糕盒內蓋至GODIVA門市購買冰飲品，即享50元折扣